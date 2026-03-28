Численні влучання та пожежі: в РФ один із найбільших НПЗ масовано атакували дрони

Це один із найбільших заводів у Росії, який може переробляти більше 15 млн тонн нафти на рік.

У РФ атаковано один з найбільших НПЗ:

В ніч на суботу, 28 березня, невідомі безпілотники завдали масованого удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ, у місті Ярославль.

Після чого на території підприємства спалахнули масштабні пожежі. Про це повідомляють спільнота "КіберБорошно" та моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

Зазначається, що по об’єкту було зафіксовано кілька влучань дронів, після чого на території спалахнули пожежі.

Офіційна влада РФ традиційно обмежено коментує подібні інциденти. Водночас губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що в області в ніч проти 28 березня нібито відбили атаку понад 30 БПЛА. Крім того, за його словами, пізно ввечері 27 березня в аеропорту Ярославля запроваджували обмеження на прийом і випуск повітряних суден.

Аналітики української OSINT-спільноти "КіберБорошно" з'ясували, що дрони йшли не прямим маршрутом, а зайшли з північно-західного боку, пролетівши через усе місто. Така траєкторія могла бути обрана для обходу російської протиповітряної оборони.

За їхньою інформацією, вогонь охопив щонайменше три локації на території заводу, серед них:

технологічна установка або естакада: серце переробного процесу;

район виробничої установки: критичний вузол для створення палива;

резервуарний парк: місце зберігання готової продукції та проміжних компонентів.

Наразі інформація про наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюється.

Що відомо про Ярославський НПЗ

Ярославський нафтопереробний завод, відомий також як Slavneft-YANOS, є одним із найбільших і стратегічно важливих нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Він розташований у місті Ярославль, приблизно за 250 км від Москви та понад 700 км від українського кордону, що тривалий час вважалося безпечним для російської інфраструктури. За масштабами виробництва завод посідає шосте місце серед нафтопереробних підприємств країни.

Підприємство працює з 1961 року й належить компанії "Славнефть". Його обладнання дозволяє здійснювати глибоку переробку нафти з річною потужністю понад 15 млн тонн, що становить приблизно 300 тисяч барелів на добу. Завод забезпечує паливом як цивільний ринок, так і російську армію. Це ключовий постачальник пального для центральних регіонів Росії та столиці - Москви.

Нагадаємо, як писав Главред, вночі на 23 березня Ленінградську область країни-агресора Російської Федерації атакували дрони. У порту Приморська спалахнула пожежа. Це найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, кінцевий пункт Балтійської трубопровідної системи.

Крім того, в ніч на 19 березня Ставропольський край РФ зазнав масованої атаки дронів-камікадзе. Під ударом опинилося одне з найбільших у світі підприємств-виробників добрив - Невінноміський "Азот".

Також вночі на 17 березня в Краснодарській області Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

