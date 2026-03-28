Війська РФ масовано атакували Кривий Ріг: є загиблі та поранені - деталі

Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей, також є постраждалі та руйнування.

РФ вдарила по підприємству у Кривому Розі

Головне:

РФ дронами масовано атакувала Кривий Ріг

Ціллю удару став промсловий об'єкт, там вирують пожежі

Унаслідок атаки є загиблі та поранені

Зранку, 28 березня, окупаційні війська атакували місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок удару було пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури.

Наразі відомо про щонайменше двох загиблих. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє чоловіків загинули, двоє дістали поранень. Такі наслідки ранкової атаки ворога на Кривий Ріг", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що армія РФ вдарила по Кривому Рогу близько 7:00 ранку. Ціллю атаки став об'єкт промислової інфраструктури.

Спочатку в ОВА повідомили про одного загиблого чоловіка. Пізніше стало відомо, що кількість жертв атаки РФ зросла до двох людей.

Також повідомляється, що на промисловому підприємстві через обстріл зайнялися пожежі.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул уточнив, що під атакою була північна частина Кривого Рогу.

Як писав Главред, у ніч на суботу, 28 березня, ворог атакував Одесу ударними дронами, зафіксовано руйнування в житловому секторі та інфраструктурі. Внаслідок атаки є загиблі.

Нагадаємо, у ніч на 26 березня російські окупанти вкотре атакували Одеську область дронами. Під удар безпілотників потрапила портова інфраструктура та енергетика.

Вночі на 25 березня російська окупаційна армія атакувала енергетичний об'єкт у Чернігівському районі. В результаті без електроенергії залишилися близько 150 тисяч споживачів.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

