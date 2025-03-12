У США погрожують РФ потужними санкціями в разі відмови від припинення вогню в Україні

Важливо:
- Якщо РФ відмовиться від припинення вогню, можуть бути накладені нові санкції
- Санкції можуть ввести проти країн, які купують товари РФ
Американський сенатор Ліндсі Грем прокоментував підсумки переговорів делегацій України та США в Саудівській Аравії і не виключив введення нових санкцій проти країни-агресора РФ.
У разі, якщо Росія відмовиться від запропонованого 30-денного припинення вогню, на Москву можуть бути накладені нові санкції, написав він у Х.
За словами американського політика, нові санкції слід запровадити не тільки проти Росії, а й проти країн, які купують російські товари.
"Якщо Росія відмовиться, ми повинні накласти на них санкції. Я представлю санкції, передбачені Конгресом, які не тільки вплинуть на Росію, а й накладатимуть санкції і тарифи на країни, що купують російські товари, зокрема нафту, газ і уран. Росія давно повинна була відчути величезний економічний біль внаслідок свого жорстокого вторгнення в Україну", - написав він.
Водночас Грем привітав досягнення домовленості про припинення вогню, анонсованої українською та американською командою в Саудівській Аравії.
"Я дуже радий почути, що Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню. Браво команді Трампа. Я сподіваюся, що Росія піде на це", - написав він.
Раніше повідомлялося про те, що переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії завершилися. Під час переговорів сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.
Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо прокоментував переговори представників Вашингтона і Києва, що відбулися в Саудівській Аравії. За результатами переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії, під час спілкування з журналістами в Джидді, він заявив, що "тепер м'яч на боці" РФ.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак перед переговорами заявив, що головне завдання - почати мирний процес, Київ налаштований на конструктивний діалог із Вашингтоном. При цьому Єрмак не став розкривати деталі можливих поступок України.
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Хто такий Ліндсі Грем?
Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник.
3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря.
Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.
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