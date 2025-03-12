У США погрожують РФ потужними санкціями в разі відмови від припинення вогню в Україні

Нові санкції слід запровадити не тільки проти Росії, а й проти країн, які купують російські товари, вважає Ліндсі Грем.

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Якщо РФ відмовиться від припинення вогню, можуть бути накладені нові санкції

Санкції можуть ввести проти країн, які купують товари РФ

Американський сенатор Ліндсі Грем прокоментував підсумки переговорів делегацій України та США в Саудівській Аравії і не виключив введення нових санкцій проти країни-агресора РФ.

У разі, якщо Росія відмовиться від запропонованого 30-денного припинення вогню, на Москву можуть бути накладені нові санкції, написав він у Х.

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За словами американського політика, нові санкції слід запровадити не тільки проти Росії, а й проти країн, які купують російські товари.

"Якщо Росія відмовиться, ми повинні накласти на них санкції. Я представлю санкції, передбачені Конгресом, які не тільки вплинуть на Росію, а й накладатимуть санкції і тарифи на країни, що купують російські товари, зокрема нафту, газ і уран. Росія давно повинна була відчути величезний економічний біль внаслідок свого жорстокого вторгнення в Україну", - написав він.

Водночас Грем привітав досягнення домовленості про припинення вогню, анонсованої українською та американською командою в Саудівській Аравії.

"Я дуже радий почути, що Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню. Браво команді Трампа. Я сподіваюся, що Росія піде на це", - написав він.

Раніше повідомлялося про те, що переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії завершилися. Під час переговорів сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо прокоментував переговори представників Вашингтона і Києва, що відбулися в Саудівській Аравії. За результатами переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії, під час спілкування з журналістами в Джидді, він заявив, що "тепер м'яч на боці" РФ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак перед переговорами заявив, що головне завдання - почати мирний процес, Київ налаштований на конструктивний діалог із Вашингтоном. При цьому Єрмак не став розкривати деталі можливих поступок України.

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Хто такий Ліндсі Грем? Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник. 3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

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