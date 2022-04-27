На Харківщині бійці ЗСУ взяли в полон п'ятьох орків

П'ять окупантів потрапили в полон на Харківщині / t.me/synegubov

В Харківської області бійці Збройних Сил України взяли в полон п'ятьох окупантів, передає голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Відомо також про те, що затримані окупанти дезорієнтовані і деморалізовані. Також зараз вони дають свідчення про злочини свого командування.

Синегубов розповів, що окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя.

"У росіян є вибір: або здатися в полон, або виїхати "200-тим маршрутом". Тому що перемога тільки за нами! Слава Збройним Силам України!",- йдеться в повідомленні.

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зробив заяву, згідно з якою Україна готує контрнаступ на зайняті армією Росією позиції. Українські сили оборони перейдуть до атаки після того, як наша армія отримає важке озброєння від Заходу. ЗСУ мають намір діяти без зволікання.

Глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім заявив, що його Регіон поки не очікує наступу з боку РФ. Але підготовка йде до різних сценаріїв. Однак, за його словами, армія України готується до наступу на окупований Херсон.

Спікер Банкової Олексій Арестович сказав, що після битви за Донбас війна Росії проти України може продовжитися. Українцям слід готуватися до тривалого протистояння з країною-окупантом. Не виключено, що бойові дії можуть тривати до Нового року.

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