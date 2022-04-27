УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

На Харківщині бійці ЗСУ взяли в полон п'ятьох орків

27 квітня 2022, 22:59

Затримані окупанти дезорієнтовані та деморалізовані. Зараз вони дають свідчення про злочини свого командування.

false
П'ять окупантів потрапили в полон на Харківщині / t.me/synegubov

В Харківської області бійці Збройних Сил України взяли в полон п'ятьох окупантів, передає голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Відомо також про те, що затримані окупанти дезорієнтовані і деморалізовані. Також зараз вони дають свідчення про злочини свого командування.

Синегубов розповів, що окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя.

"У росіян є вибір: або здатися в полон, або виїхати "200-тим маршрутом". Тому що перемога тільки за нами! Слава Збройним Силам України!",- йдеться в повідомленні.

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зробив заяву, згідно з якою Україна готує контрнаступ на зайняті армією Росією позиції. Українські сили оборони перейдуть до атаки після того, як наша армія отримає важке озброєння від Заходу. ЗСУ мають намір діяти без зволікання.

Глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім заявив, що його Регіон поки не очікує наступу з боку РФ. Але підготовка йде до різних сценаріїв. Однак, за його словами, армія України готується до наступу на окупований Херсон.

Спікер Банкової Олексій Арестович сказав, що після битви за Донбас війна Росії проти України може продовжитися. Українцям слід готуватися до тривалого протистояння з країною-окупантом. Не виключено, що бойові дії можуть тривати до Нового року.

Читайте також:

viber
війна в Україні Харківська область військовополонені військова агресія РФ
Реклама
Популярне
Буде нова битва за Київ: астролог назвала небезпечний період і гороскоп для УкраїниБуде нова битва за Київ: астролог назвала небезпечний період і гороскоп для України Щедрі подарунки долі і неймовірне везіння: трьом знакам крупно підфартить в сонячне затемнення 30 КвітняЩедрі подарунки долі і неймовірне везіння: трьом знакам крупно підфартить в сонячне затемнення 30 Квітня Гороскоп на сьогодні, 25 квітня 2022: Тільцям - конфлікти, Левам - успіх, Козерогам - важливі звісткиГороскоп на сьогодні, 25 квітня 2022: Тільцям - конфлікти, Левам - успіх, Козерогам - важливі звістки Вдарять заморозки: синоптики назвали найхолодніші дні в травніВдарять заморозки: синоптики назвали найхолодніші дні в травні Збитому під Черніговом путінському пілоту оголосили про підозру: аж до довічногоЗбитому під Черніговом путінському пілоту оголосили про підозру: аж до довічного
Підтримайте Главред

Останні новини

00:12

Друг Путіна прогнозує "дуже складну ситуацію" у РФ - у Зеленського у відповідь рознесли Кремль

27 квітня, середа
23:40

Україна отримає потужну зброю: Арестович розповів, коли чекати на запеклі боїВідео

23:32

Олександр Пономарьов оголосив у розшук близького друга

23:04

Якщо Придністров'я вступить у війну проти України, це означатиме, що анклаву кінець - ПодолякВідео

22:59

На Харківщині бійці ЗСУ взяли в полон п'ятьох орків

Реклама
22:54

"Нам ніхто нічого не сказав": у родині Позитива сталося гореВідео

22:33

Подоляк про зустріч Зеленського та Путіна: Росія ще не позбулася ілюзій

22:23

Чудове відео: "Ой, у лузі червона калина" заспівали по всьому світу

22:09

"Коли настане день, закінчиться війна": Ілона Гвоздьова знову стане нареченоюВідео

22:06

"Це звучить дивно": Подоляк дорікнув ООН у безініціативностіВідео

21:40

Журналісти ідентифікували окупантів, які знущалися над священиків на Київщині

21:38

Мінус квоти і мита на експорт: Євросоюз на рік відкриє свою економіку для України - ЗеленськийВідео

21:23

Камбербетч розповів, як піклується про сім'ю з України

21:23

За крок до Третьої Світової, або Що означала зустріч у "Рамштайні"Погляд

21:11

Гороскоп для Стрільців на травень 2022: виграш в лотерею, ривок і новий етапВідео

21:10

ООН сформувала команду з евакуації людей з МаріуполяВідео

20:38

Друкують бюлетені: орки готують "референдум" у Херсонській областіВідео

20:35

Попереду кілька дуже важких тижнів боїв на Донбасі - РезніковВідео

20:28

Україна готова взяти під контроль Придністров'я - у Молдові відреагували на заяву АрестовичаВідео

20:20

Швейцарія впровадила жорсткі санкції проти Росії

Реклама
20:04

Купатимуться в грошах: шість знаків зодіаку стануть улюбленцями долі в травні

19:52

Вибач, малеча: дівчинка подарувала українському бійцеві іграшку і загинула від російських бомб у Маріуполі

19:51

Росію вигнали з Всесвітньої туристичної організації ООН

19:37

Вирішальний період війни в Україні близько: чому чим ближче 9 травня, тим ядерніша істерика ПутінаПогляд

19:23

Путін зібрався в травні приєднати "ЛДНР" до Росії, а у Херсонській області оголосити "ХНР" – ЗМІВідео

19:15

Рашисти позбавили Ірину Білик вдома: "Мені нікуди повернутися"

19:12

Скоро на Скорпіонів проллється грошовий дощ - докладний гороскоп на травень 2022

18:31

Намагаються захопити Донбас і пробивають коридор до Криму: окупанти РФ продовжують наступ на УкраїнуВідео

18:24

Гороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрість

18:20

Будемо завдавати блискавичні удари: Путін знову спробував налякати Захід ядерною "дубиною"

18:11

Війна прийде в Одесу, або Чим небезпечне для України бурління в Придністров'їПогляд

17:40

iPhone у Росії перетворюється на "цеглину": застосунки видаляються, а акаунти хитрунів блокує Apple

17:31

Заступництво вищих сил і доленосні зміни: три знаки можуть розраховувати на це в кінці квітня

17:27

Психолог пояснила, чому російські окупанти паскудять і забруднюють калом захоплені будинки

17:09

Любов під час війни: Даша Астаф'єва розповіла про новий роман після розриву з КімомВідео

16:50

ЗМІ розповіли, як завдяки розвідці США ЗСУ регулярно обманюють російських окупантівВідео

16:43

Мають намір звинуватити в нападі Україну: Росія готує ракетні удари по Придністров'ю - ЗСУВідео

16:26

13 разів влупили по орках: ЗСУ на Півдні взяли 5 трофеїв важкої техніки і знищили десятки рашистівВідео

16:11

Встигни ткнути Путіна першим: як США вирішили перетворити Росію на ще одне СомаліПогляд

15:50

Ступка пояснив, чому відсиджується закордоном і не захищає Україну

Реклама
15:45

Про обмін Медведчука на українських військових мови не йде - ПєсковВідео

15:44

Проводи 2022 в Україні: дата, традиції та заборони свята

15:38

"Із Зе він перетворився на Зеленського": Кондратюк пояснив, чому перестав критикувати президента

15:07

Свята вода – замість ремонту: в РФ освятили атракціони після двох нещасних випадківВідео

14:52

Ленд-ліз для України - що це і як він допоможе у війні з Росією

14:48

Барських вперше зізнався, чому пішов у ЗСУ і як рятував матір з Херсона

14:41

Чорнобаївка форева, або Чому західні лідери даремно вештаються до ПутінаПогляд

14:28

"Це тільки початок": Російські кінотеатри переходять на піратські копії

14:05

Британія "дала добро" Україні на використання своєї зброї для ударів по території РФ

14:04

Росія на межі і може вести війну високої інтенсивності всього кілька тижнів – Валентин Бадрак

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти