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Намагаються захопити Донбас і пробивають коридор до Криму: окупанти РФ продовжують наступ на Україну

27 квітня 2022, 18:31

Загарбники Росії готують нові військові підрозділи для війни проти України, сказав Олександр Мотузяник.

армія, Росія
Ворог зосередив зусилля на Слобожанському та Донецькому напрямках - Міноборони / Facebook / mod.mil.rus

Окупаційні війська РФ продовжують наступ на Україну. Ворожі сили намагаються встановити контроль над територіями Донецької та Луганської областей і зробити сухопутний коридор до окупованого Криму. Найбільше зусиль ворог зосередив на Слобожанському та Донецькому напрямках. Окупанти готують нові підрозділи для участі у війні проти української держави. Присутня загроза продовження нанесення ракетних і авіаційних ударів з території Білорусі. Про це заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

Під час свого брифінгу він розповів про те, що окупанти посилюють темпи свого наступу. Найбільше дій вони роблять на Слобожанському та Донецькому напрямках. При цьому вони готують і додаткові війська для продовження війни проти України.

читайте такожЗСУ від Харкова до Херсона можуть завдати катастрофічного удару по армії РФ - на ворога очікує операція "Цитадель""Ворог нарощує темпи проведення наступу. Практично у всіх напрямках ворог чинить активну вогневу дію. Найбільша активність - на Слобожанському та Донецькому напрямках. Окупант готує додаткові підрозділи для участі в бойових діях", - зазначив речник Міноборони.

Крім того, він розповів, що загарбники РФ реалізували 138 літакових вильотів. Як мінімум 38 з них виконані для ураження об'єктів у Харківській та Донецькій областях.

Також Олександр Мотузяник підкреслив, що існує загроза і подальших ракетних та авіаційних ударів по об'єктах України з території Білорусі. Москва вже запустила додаткові підрозділи Росгвардії до Брянської області для посилення поліцейського режиму.

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Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зробив заяву, згідно з якою Україна готує контрнаступ на зайняті армією Росією позиції. Українські сили оборони перейдуть до атаки після того, як наша армія отримає важке озброєння від Заходу. ЗСУ мають намір діяти без зволікання.

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що його регіон наразі не очікує наступу з боку РФ. Але підготовка йде до різних сценаріїв. Однак, за його словами, армія України готується до наступу на окупований Херсон.

Спікер Банкової Олексій Арестович сказав, що після битви за Донбас війна Росії проти України може продовжитися. Українцям слід готуватися до тривалого протистояння з країною-окупантом. Не виключено, що бойові дії можуть тривати до Нового року.

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