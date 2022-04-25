Під горілку і російську попсу: Мережу підірвала вечірка в Данії біженців з Харкова

Вечірка біженців з України в Данії / скріншот

У Данії українські біженці влаштували гучну вечірку з танцями та алкоголем. На зухвалу поведінку звернули увагу місцеві волонтери.

"Горілка, кетчуп і українські крихти". Так на своїй сторінці в Facebook охарактеризував побачене данський волонтер Хенрік Савков (Henrik Savkov).

На опублікованому відео відображено, як група жінок влаштували спекотні танці з елементами еротики. Вони щосили розважаються біля приватного будинку під російську попсу.

Звернемо увагу, що розпалені дами танцюють під пісню російської групи Комбінація Бухгалтер.

На іншому відео "біженці з України" розважаються під Ненсі А я знайшов іншу.

При цьому серед танцюючих жінок знаходяться діти, які також беруть участь у вечірці.

Відзначається, що однією з жінок, яка танцювала на ролику, є Ольга Тихова, а родом вона з Харкова.

Додамо, що в коментарях до відео користувачі рознесли вечірку, яка ганьбить українських біженців, які шукають притулок за кордоном.

Нагадаємо, за даними ООН, кількість біженців, які виїхали з України з початку повномасштабного російського вторгнення, станом на 19 квітня склала 5,034 млн осіб.

Ще 7,1 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами.

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