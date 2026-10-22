Десятки конгресменів США звернулися до Трампа щодо України: про що йдеться у листі

Законодавці вважають, що використання Starlink може допомогти Україні вражати російські пускові установки, посилюючи тиск на Москву.

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Десятки конгресменів США звернулися до Трампа з приводу України / Колаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

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Звернення підписали сім республіканців і 16 демократів

Зеленський просив Трампа вплинути на Маска

Група з 23 американських конгресменів від Республіканської та Демократичної партій закликала президента США Дональда Трампа звернутися до Ілона Маска з проханням надати Україні доступ до супутникової системи Starlink для виявлення російських ракетних пускових установок. Про це повідомляє The Hill.

Звернення підписали сім республіканців і 16 демократів. Законодавці вважають, що використання Starlink може допомогти Україні виявляти й знищувати російські пускові установки, посилюючи тиск на Москву та створюючи додаткові стимули для переговорів.

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"Лише одним телефонним дзвінком ви могли б одночасно врятувати життя - і дати Путіну більше стимулів для переговорів", - йдеться в листі.

Конгресмени наголосили, що Україна повинна мати можливість завдавати ударів по джерелах російських атак, якщо їй не вдається надійно перехоплювати всі ракети супротивника. Як один із інструментів для цього вони запропонували використовувати супутникову інфраструктуру компанії SpaceX, що належить Маску.

Хто підписав звернення до Трампа

Серед республіканців, які підтримали ініціативу, - Джо Вілсон, Брайан Фіцпатрік, Дон Бекон, Карлос Хіменес, Джефф Херд, Енді Харріс і Макс Міллер. Останній представляє округ, у якому проживає численна українська громада.

У зверненні законодавці заявили, що зацікавлені у припиненні війни та зменшенні людських втрат, однак дії російського керівництва не свідчать про готовність зупинити кровопролиття.

"Пане президенте, у нас у всіх одна мета - покласти край війні в Україні та тим спустошливим втратам життів, які вона спричинила. На жаль, Путін наразі не має наміру зупиняти це кровопролиття", - йдеться у листі.

За інформацією The Hill, ініціатива конгресменів доповнює зусилля в Сенаті, спрямовані на посилення американської підтримки України. Цю кампанію очолює сенатор-республіканець від штату Міссісіпі Роджер Вікер, голова Комітету Сенату з питань збройних сил. Минулого тижня він також очолив делегацію Конгресу, яка відвідала Україну.

Інфографіка: Главред

Зеленський просив Трампа вплинути на Маска

Питання про використання Starlink для боротьби з російськими ракетними системами раніше порушував і президент України Володимир Зеленський. Американські законодавці зазначили, що Київ уже звертався до Маска з проханням зробити виняток із чинних обмежень, однак остаточне рішення, на їхню думку, залежить від Трампа.

"Пане президенте, як ви знаєте, Київ уже просив Маска зробити для нього виняток із цього обмеження. Але лише ви можете довести це питання до кінця", - написали конгресмени.

Звернення з’явилося на тлі зростаючого невдоволення серед частини республіканців через перебої в роботі Starlink та військової версії системи зв’язку Starshield в Україні. За даними видання, ці збої негативно позначилися на роботі української протиповітряної оборони та проведенні наступальних операцій.

Україна веде переговори про скасування обмежень для Starshield

Радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що Україна веде переговори з SpaceX і Пентагоном щодо скасування обмеження швидкості роботи військової системи супутникового зв’язку Starshield.

За його словами, Україна поки що не має пояснення, чому обмеження швидкості роботи Starshield було введено саме в той момент, коли відносини Києва з Вашингтоном стають дедалі напруженішими.

"Тепер ми розуміємо, що це не лише технічна проблема і не лише комерційна проблема, а й політична. Як розвиватиметься ситуація, хто ухвалить це рішення, хто впливає на ці рішення, ми можемо лише здогадуватися", - зазначив Бескрестнов.

Обмеження Starlink - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 жовтня українські військові повідомили про обмеження в роботі терміналів Starlink. Під час руху зі швидкістю понад 160 км/год зв'язок почав зникати. Через це було зірвано низку важливих місій.

Адміністрація Дональда Трампа заявила українській стороні, що не має жодного стосунку до обмежень у роботі Starlink в Україні. У Білому домі сказали, що не контролюють компанію Ілона Маска.

Державний секретар США Марко Рубіо також спростував причетність Вашингтона до обмеження швидкості Starlink для дронів ЗСУ. Він також заявив, що Україна поки що не має доступу до військової супутникової системи Starshield.

Засновник SpaceX Ілон Маск особисто ухвалив рішення обмежити швидкість роботи військової версії супутникового інтернету Starlink, від якого критично залежать Сили оборони України. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських чиновників та осіб, обізнаних із ситуацією.

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Про джерело: The Hill The Hill - американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована у 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

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