"Приліт був": дрони атакували Москву та Підмосков'я, прогриміли вибухи

Коротко:
- У РФ поскаржилися на атаку дронів
- У Підмосков'ї пролунали вибухи
Московську область РФ атакували безпілотники. Прогриміли вибухи. Щонайменше чотири дрони рухалися в бік країни-агресора РФ. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила щонайменше чотири дрони.
Російський Telegram-канал Shot повідомив, що вибухи було чути в Істринському муніципальному окрузі та в районі міста Звенигород (Московська область).
"Було чути дзижчання мотора в небі та гучні вибухи", - йдеться в повідомленні.
За даними росЗМІ, ЗСУ нібито намагаються атакувати Москву дронами типу "Лютий".
Один із таких БпЛА був помічений у районі підмосковного Дмитрова. Telegram-канал Astra оприлюднив відео прольоту безпілотника над населеним пунктом.
Дивіться відео - Росію атакували дрони:
Мер Москви Сергій Собянін повідомляв про те, що ППО Міноборони знищило щонайменше чотири безпілотники, які летіли на Москву.
"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - написав Собянін.
У московському аеропорту Внуково запроваджено план "Ковер".
Зазначимо, у Міноборони РФ заявили, що загалом було "перехоплено та знищено 73 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу: 31 БПЛА - над територією Брянської області, 17 БПЛА - над територією Орловської області, 10 БПЛА - над територією Московського регіону, зокрема три, що летіли на Москву, 4 БПЛА - над територією Республіки Крим, 3 БПЛА - над акваторією Азовського моря, 2 БПЛА - над територією Смоленської області. над територією Смоленської області, 2 БПЛА - над територією Нижегородської області, 1 БПЛА - над територією Бєлгородської області, 1 БПЛА - над територією Калузької області, 1 БПЛА - над територією Воронезької області, 1 БПЛА - над акваторією Чорного моря.
Як писав Главред, у ніч на 17 липня вибухи лунали в кількох регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів, які летіли нібито в бік Москви. Мер російської столиці Сергій Собянін традиційно заявив про роботу ППО.
Ніч на 11 липня була для росіян дуже неспокійною. Дрони атакували кілька регіонів країни-агресора. У Тулі атака припала на Пролетарський район. Там розташовані три найбільші підприємства оборонної промисловості Росії.
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