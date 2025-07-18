Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Приліт був": дрони атакували Москву та Підмосков'я, прогриміли вибухи

Анна Ярославська
18 липня 2025, 07:55оновлено 18 липня, 08:48
728
РосЗМІ пишуть, що ЗСУ нібито намагалися атакувати Москву дронами типу "Лютий".
Атака дронів на Москву
Росію атакували дрони / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • У РФ поскаржилися на атаку дронів
  • У Підмосков'ї пролунали вибухи

Московську область РФ атакували безпілотники. Прогриміли вибухи. Щонайменше чотири дрони рухалися в бік країни-агресора РФ. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила щонайменше чотири дрони.

Російський Telegram-канал Shot повідомив, що вибухи було чути в Істринському муніципальному окрузі та в районі міста Звенигород (Московська область).

відео дня

"Було чути дзижчання мотора в небі та гучні вибухи", - йдеться в повідомленні.

За даними росЗМІ, ЗСУ нібито намагаються атакувати Москву дронами типу "Лютий".

Дрон Лютий инфографика
​Дрон "Лютий" - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Один із таких БпЛА був помічений у районі підмосковного Дмитрова. Telegram-канал Astra оприлюднив відео прольоту безпілотника над населеним пунктом.

Дивіться відео - Росію атакували дрони:

Скриншот

Мер Москви Сергій Собянін повідомляв про те, що ППО Міноборони знищило щонайменше чотири безпілотники, які летіли на Москву.

"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - написав Собянін.

У московському аеропорту Внуково запроваджено план "Ковер".

Зазначимо, у Міноборони РФ заявили, що загалом було "перехоплено та знищено 73 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу: 31 БПЛА - над територією Брянської області, 17 БПЛА - над територією Орловської області, 10 БПЛА - над територією Московського регіону, зокрема три, що летіли на Москву, 4 БПЛА - над територією Республіки Крим, 3 БПЛА - над акваторією Азовського моря, 2 БПЛА - над територією Смоленської області. над територією Смоленської області, 2 БПЛА - над територією Нижегородської області, 1 БПЛА - над територією Бєлгородської області, 1 БПЛА - над територією Калузької області, 1 БПЛА - над територією Воронезької області, 1 БПЛА - над акваторією Чорного моря.

Як писав Главред, у ніч на 17 липня вибухи лунали в кількох регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів, які летіли нібито в бік Москви. Мер російської столиці Сергій Собянін традиційно заявив про роботу ППО.

Ніч на 11 липня була для росіян дуже неспокійною. Дрони атакували кілька регіонів країни-агресора. У Тулі атака припала на Пролетарський район. Там розташовані три найбільші підприємства оборонної промисловості Росії.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії новини Москви війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вдарила по житлових районах Запоріжжя і Чугуєва: є жертви, зайнялись пожежі

РФ вдарила по житлових районах Запоріжжя і Чугуєва: є жертви, зайнялись пожежі

08:30Україна
"Приліт був": дрони атакували Москву та Підмосков'я, прогриміли вибухи

"Приліт був": дрони атакували Москву та Підмосков'я, прогриміли вибухи

07:55Війна
Трамп має намір завершити війну в Україні та діятиме "агресивно" - Держдеп

Трамп має намір завершити війну в Україні та діятиме "агресивно" - Держдеп

06:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
На тлі скандалу в ресторані чоловіка: Надя Дорофєєва терміново покинула Україну

На тлі скандалу в ресторані чоловіка: Надя Дорофєєва терміново покинула Україну

Гороскоп Таро до кінця року: Ракам - достаток і нагороди, Рибам - пастка

Гороскоп Таро до кінця року: Ракам - достаток і нагороди, Рибам - пастка

Китайський гороскоп на сьогодні 18 липня: Зміям - загрози, Собакам - жертви

Китайський гороскоп на сьогодні 18 липня: Зміям - загрози, Собакам - жертви

РФ готується до масованого ракетного обстрілу: літаки вже споряджені ракетами

РФ готується до масованого ракетного обстрілу: літаки вже споряджені ракетами

Було більшим за Париж і це не Київ: яке місто за часів Русі було мегаполісом Європи

Було більшим за Париж і це не Київ: яке місто за часів Русі було мегаполісом Європи

Останні новини

09:41

Копія батька: Наталка Денисенко показала сина, який помітно виріс

09:40

Тренер зібрала мільйон в батьків і "здула" в казино: Черкаси вибухнули скандалом

09:30

Старіє у зворотньому напрямку: що зробив зі своїм обличчям 61-річний Бред Пітт

09:14

"Так само, як і їсти": священник відповів, чи можна сповідатися онлайнВідео

09:04

ТЦК не покарає за "прострочення" даних: що змінилося з 16 липня

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
08:30

РФ вдарила по житлових районах Запоріжжя і Чугуєва: є жертви, зайнялись пожежі

07:55

"Приліт був": дрони атакували Москву та Підмосков'я, прогриміли вибухи

06:55

Скільки коштував борщ 100 років тому - історик провів порівняння, результат здивуєВідео

06:54

Трамп має намір завершити війну в Україні та діятиме "агресивно" - Держдеп

Реклама
06:10

Україна стає піонером нового механізму НАТОПогляд

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 13 секунд знайти птаха

05:35

У Трампа серйозна хвороба, на тілі з'явилися синці: у Білому домі розкрили таємницю

05:30

Минуле постукає у двері: трьом знакам зодіаку варто готувати до сюрпризів

05:13

Було більшим за Париж і це не Київ: яке місто за часів Русі було мегаполісом ЄвропиВідео

04:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинках зі сплячим котом за 23 с

04:35

Чому не можна казати слово "виглядати": вчителька закликала уникати помилки

04:00

Про пастки можна забути: один продукт змусить мишей тікати якнайдалі від будинку

03:30

Гороскоп Таро на серпень 2025: Овнам - завершення, Тельцям - прибуток, Близнюкам - зміниВідео

03:02

Чи можна вдові пекти коровай на весілля: священник дав різку відповідь

02:34

Прогриміла серія вибухів: у РФ підірвали завод з основними компонентами вибухівки

Реклама
01:51

Україна відкрила фронт для тесту іноземних розробок: які технології у пріоритеті

01:47

Після чотирьох розлучень: Дженніфер Лопес зробила жорстку заявуВідео

01:30

Джессіка Альба через півроку після розлучення закрутила роман із молодим актором - деталі

00:41

Несподіване рішення Словаччини: Фіцо зробив заяву, яка змусить Кремль нервувати

00:20

"Усі були нажахані": Памела Андерсон приголомшила зізнанням про свою політику "без макіяжу"

17 липня, четвер
23:46

Більше ніж просто мода: що насправді означає червона нитка на зап'ясті

23:17

Готує себе сама: страва для вечері, над якою не треба стояти

23:09

США змінюють позицію щодо України - названа реальна причина жорстких заяв щодо РФ

22:58

Сюрприз для Кремля: Стармер розкрив деталі розміщення "сил стримування" в Україні

22:34

У Зеленського назвали завдання уряду Свириденко — що зміниться для українців

22:30

Відібрав у тата корону: у Мережі в захваті від миловида Гаррі Галкіна

21:48

Що буде, якщо РФ не погодиться на мир за 50 днів - в Білому домі поставили крапкуВідео

21:37

Україна зможе завдавати глибоких ударів: Німеччина анонсувала передачу важливої зброї

21:36

Чекати залишилось недовго: Мерц розкрив, коли саме Patriot прибудуть в Україну

21:35

"Сором'язливі": на концерті Coldplay главу стартапу випадково зняли з коханкоюВідео

21:06

"Дивитися таким поглядом": Алан Бадоєв показав любов всього свого життя

20:57

Пробив чергове дно: Орбан зробив цинічну заяву про розташування України

20:41

В Україні може суттєво змінитися ціна на паливо: експерт назвав ключовий фактор

20:16

"Моя найбільша перемога": чоловік Світоліної поділився домашнім кадром із тенісисткою

20:07

"Неймовірно патріотичний". 87-річна актриса Кадочникова живе з 62-річним чоловіком

Реклама
20:05

Невидимі на картах, але реальні: що приховували закриті міста СРСР

19:52

Удар дронів призупинив роботу найбільшого хімзаводу РФ: ЗМІ повідомили деталі

19:48

В Україні буде справжній Армагеддон: град, шквали та сильні зливи заливатимуть Україну

19:44

Новий міністр оборони назвав 3 пріоритети на посаді - що він сказав про мобілізацію

19:29

Трампісти різко змінили думку про допомогу Україні: ЗМІ дізналися деталі

19:10

Лава запасних коротка: про що свідчать старі-нові обличчя в урядіПогляд

19:07

"Супермама" виводить на чисту воду: до кого "прийшли" після показу шоуВідео

18:55

Чи корисно пити холодний чай у спеку: експерти дали поради

18:53

Половина загинула, інші дезертири: ЗСУ знищують армію РФ під Покровськом

18:51

Чому Умєрова не призначили послом України в США - в Раді заінтригували заявою

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти