Росія атакувала історичний центр Києва касетною балістикою: що заявив Зеленський

Від 11 жовтня по енергооб'єктах України зафіксовано понад 170 влучань, а розвідка попереджає про нові плани ворога на найближчі тижні.

https://glavred.net/war/rossiya-atakovala-istoricheskiy-centr-kieva-kassetnoy-ballistikoy-chto-zayavil-zelenskiy-10806257.html Посилання скопійоване

Касетна балістика РФ влучила біля Києво-Печерської лаври / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Міноборони РФ

Коротко:

відео дня

Росія 22 жовтня вдарила по Києву трьома касетними балістичними ракетами

Одна з ракет влучила між Лаврою та Свято-Введенським монастирем

Від 11 жовтня по енергетиці зафіксовано понад 170 влучань

У ніч на 22 жовтня Росія атакувала Київ, серед іншого, трьома балістичними ракетами з касетними боєголовками. Одна з них влучила в історичний центр столиці на Печерську, у територію між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Такі боєприпаси розриваються ще в повітрі на підльоті до мети й накривають уламками ділянку діаметром близько 400 метрів. Унаслідок атаки постраждали будівлі монастиря, житлові будинки, магазини, кафе та інші цивільні об'єкти.

Глава держави звернув увагу на характер атаки та місце, яке обрав ворог.

"Це свідомий вибір зброї, свідомий вибір району застосування, свідоме прагнення завдати якнайбільше втрат і збитків цивільним. Поруч навіть теоретично не було жодного військового обʼєкта, і зброя така, що розрахована на масштаб ураження", - наголосив Зеленський.

На його переконання, Москва не відмовилася від своєї тактики ведення війни й не демонструє жодних ознак реальної готовності її завершити.

Удари по регіонах та енергетиці

Удень повітряні тривоги в Києві та багатьох інших містах не вщухали. У Харкові під удар потрапила міська електричка. Обстрілів зазнали Дніпро, Марганець, Миколаїв, Херсон, а також громади Київщини, Житомирщини, Донеччини, Харківщини, Чернігівщини та Рівненщини.

Окремо президент нагадав про атаки на енергосистему. Від 11 жовтня по важливих енергетичних об'єктах зафіксовано понад 170 влучань, і це попри те, що значну частину дронів-камікадзе та частину ракет вдається знешкоджувати. Зеленський подякував іноземним партнерам, які допомагають відновлювати енергетику.

Розвідка попереджає про нові атаки

Українські спецслужби повідомили президентові, що в Москві вже розписали план терору проти українців на найближчі тижні.

"Очевидно, Росія користується уповільненням постачання ППО від партнерів. І так само очевидно, що послаблення тиску на Росію з боку окремих партнерів тільки переконує Путіна, що його цілі начебто досяжні. Потрібні інші сигнали, інші кроки – більш сильні", - переконаний Зеленський.

Президент доручив Міністерству оборони разом із військовим командуванням та МЗС донести до союзників повну картину ситуації та загроз, спираючись на розвідувальні дані. Ключове завдання, за його словами, - пришвидшити надходження оборонних пакетів, які вже були погоджені.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Чому ППО стало складніше відбивати атаки РФ - пояснення експертів

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що туман і хмарність ускладнюють роботу української авіації та окремих засобів ППО під час російських дронових атак. Водночас Росія модернізує ударні безпілотники, намагаючись збільшити їхню швидкість до 750–900 км/год, що може створити додаткові труднощі для української протиповітряної оборони.

Авіаційний експерт Богдан Долінце зазначив, що зараз російські реактивні дрони розвивають швидкість приблизно 450-650 км/год.

"Наступний етап - це швидкісні реактивні ударні платформи зі швидкістю 750, 850, можливо навіть 900 км/год", - підкреслив експерт в ефірі телеканалу Київ24.

Для боротьби з новими загрозами Україні потрібно розробляти швидкісні засоби перехоплення, здатні знищувати модернізовані реактивні дрони. Подальший розвиток російських безпілотників залежатиме, зокрема, від ефективності українських дронів-перехоплювачів.

Атака РФ на Київ у ніч на 22 жовтня 2026 року - новини

Як писав Главред, з вечора 21 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по шести районах столиці. Виникли пожежі та руйнування.

У Києві після масованої нічної атаки тимчасово змінили роботу Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Через пошкодження інфраструктури на Південному мосту потяги курсують лише на двох ділянках "зеленої" лінії. Для перевезення пасажирів також посилюють автобусні маршрути № 22 та № 91.

Відомо, що в ніч на 22 жовтня внаслідок російської атаки на столицю було знищено гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі Києва. Також загорівся ще один торговий центр.

За даними Повітряних сил ЗСУ, минулої ночі основним напрямком удару армії РФ був Київ. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/придушено 181 ворожий БПЛА типу Shahed (з них – 87 реактивних), Гербера, а також дрони інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 32 локаціях, а також падіння уламків у 8 локаціях.

Вас може зацікавити:

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред