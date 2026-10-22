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Мир між Україною та РФ був "зовсім близько": президент Чехії розкрив подробиці

Віталій Кірсанов
22 жовтня 2026, 15:35
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Рішення Трампа щодо російського дизельного палива ускладнило досягнення перемир’я, вважає Петр Павел.
Петро Павло підтримав Зеленського на тлі критики з боку Трампа
Петр Павел підтримав Зеленського на тлі критики з боку Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Коротко:

  • Петр Павел підтримав Зеленського на тлі критики з боку Трампа
  • Павел нагадав, що саме РФ розпочала вторгнення в Україну

Президент Чехії Петр Павел вважає, що угода про припинення вогню між Україною та Росією була близькою до укладення, однак ситуація змінилася після рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкційні обмеження щодо російського дизельного палива. На думку чеського лідера, цей крок послабив тиск на Москву та ускладнив перспективи перемир’я. Про це Павел заявив в інтерв’ю Axel Springer Global Reporters Network, до якої входить Politico.

За словами президента Чехії, узгоджені дії США та європейських країн, спрямовані проти російської нафтової галузі, олігархів та інших секторів економіки, створювали для Кремля серйозний тиск. Однак оголошена Трампом на початку жовтня угода, що передбачає постачання сотень тисяч тонн російського дизельного палива до США, дала Росії можливість перепочити.

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"Тепер буде набагато складніше (домовитися про перемир’я, - ред.). Росія використовує цей імпульс, щоб вийти з-під тиску, і це для них своєрідний моральний стимул", - заявив Петр Павел.

Петр Павел підтримав Зеленського на тлі критики з боку Трампа

Президент Чехії також висловив підтримку українському лідеру Володимиру Зеленському, який останнім часом стикається з критичними заявами з боку американського президента.

Петр Павел нагадав, що саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, а не навпаки. На його думку, підхід Трампа до Москви відрізняється від позиції європейських лідерів.

Чеський президент припустив, що американського лідера може приваблювати Володимир Путін як керівник, що володіє значною владою. При цьому Павел вважає, що Трамп розглядає міжнародні відносини насамперед крізь призму економічних інтересів США, а не протистояння демократичних держав та автократій.

"Певною мірою його може приваблювати Путін як лідер із владою, але я не думаю, що Трамп розглядає це з позиції боротьби між демократією та автократіями, тому що він дивиться на це просто з точки зору економічного процвітання Сполучених Штатів", - зазначив Петр Павел.

Дизельна угода Трампа і Путіна
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

За яких умов Європа зможе купувати російську нафту

Глава Чехії не виключив, що в перспективі європейські країни можуть відновити закупівлі російської нафти. Однак, за його словами, для цього знадобиться час і зміна поведінки Москви.

Петр Павел підкреслив, що Росія має стати державою, яка поважає суверенітет і кордони інших країн. Лише за такої умови, на його думку, можна буде говорити про повернення до подібних економічних відносин.

Чому Трамп пішов на угоду з Путіним щодо дизельного палива

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв’ю "Главред" зазначив, що після розмови з Путіним американський президент переконався в небажанні Кремля йти на будь-яку деескалацію.

"Цілком очевидно, що після розмови з Путіним Трамп остаточно зрозумів: російський диктатор не збирається йти на деескалацію, навіть у форматі енергетичного чи морського перемир’я. А саме це могло б створити для Трампа позитивний інформаційний фон напередодні виборів до Конгресу США 3 листопада", - підкреслив політолог.

Говорячи про мотиви дизельної угоди, експерт пояснив, що Трамп намагається перекласти відповідальність за продовження війни на Київ.

"Відповідно, Трамп обрав шлях звинувачень на адресу України, щоб пояснити своїм виборцям, хто нібито винен у продовженні війни. Він намагається продемонструвати, що має чудові стосунки навіть із такими автократами, як Путін. Домовленість про дизельне паливо покликана це підкреслити. А головною проблемою, за цією логікою, залишається Зеленський", - пояснив Чаленко.

Водночас, оцінюючи перспективи переговорного процесу, аналітик звернув увагу на втрачені для України можливості.

"Але, на жаль, це оптимістичний сценарій - якщо вдасться посадити Росію за стіл переговорів. Поки що, з огляду на позицію Трампа, ми, на мій погляд, упустили дуже серйозний шанс використати політичну ситуацію у Сполучених Штатах на користь України. Трамп вирішив вчинити інакше. Очевидно, він розраховує, що це якимось чином підвищить шанси Республіканської партії на виборах до Конгресу", - підсумував експерт.

Угода про постачання дизельного палива з РФ до США - новини за темою

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості з Володимиром Путіним щодо поставок енергоресурсів. За словами Трампа, ця угода передбачає постачання російського дизельного палива на американський та світовий ринки.

Як повідомляв "Главред", Володимир Зеленський різко відреагував на рішення США і охарактеризував його як явну слабкість позицій Заходу. За його словами, послаблення санкцій без довгострокової домовленості призведе до продовження війни.

Верховний представник Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Європейський Союз не послаблюватиме тиск на Росію і готує нові обмежувальні заходи. Вона повідомила про намір ЄС ухвалити наймасштабніший пакет санкцій з початку війни у відповідь на угоду між США та Росією.

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Про особу: Петр Павел

Петр Павел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961 р., Плана, Чехословаччина) - чеський політик і генерал у відставці, президент Чехії з 9 березня 2023 року.Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року.

Переміг на президентських виборах у січні 2023 року, набравши 58,32 % голосів у другому турі

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