Оззі Осборну загрожувала смерть на сцені: вдова розповіла про попередження лікарів

Лідер гурту Black Sabbath виступив на концерті Back To The Beginning, незважаючи на численні проблеми зі здоров’ям.

https://glavred.net/stars/ozzi-osbornu-grozila-smert-na-scene-vdova-rasskazala-o-preduprezhdenii-vrachey-10806242.html Посилання скопійоване

Лікарі попередили Оззі Осборна про небезпеку перед концертом / колаж: Главред, фото: instagram.com/ozzyosbourne, instagram.com/sharonosbourne

Коротко:

Лікарі попереджали Оззі Осборна про небезпеку перед концертом

Останні тижні життя Оззі Осборн провів щасливо

Вдова легендарного рок-музиканта Оззі Осборна Шерон розповіла про критичний стан здоров'я чоловіка перед його прощальним виступом на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі. За її словами, лікарі попереджали артиста про небезпеку для життя, проте він все одно вирішив вийти на сцену. При цьому родина навмисно не розкривала оточенню всю серйозність його хвороби. Про це повідомляє Mirror.

Лідер гурту Black Sabbath виступив на концерті Back To The Beginning, незважаючи на численні проблеми зі здоров’ям. Як зізналася Шерон, стан музиканта був настільки важким, що про нього не знали навіть учасники гурту та власні діти подружжя.

відео дня

"Я була налякана до смерті. Він виступив чудово, і це видно у фільмі. Але хлопці з Black Sabbath навіть не підозрювали, наскільки Оззі був хворий. Ми не розповідали про це навіть нашим дітям. Ніхто не знав усієї правди", - поділилася вона.

Окрім хвороби Паркінсона та наслідків серйозних травм після падінь, Осборн страждав на емфізему легенів. Через це йому було важко дихати, а кожен виступ вимагав величезних зусиль.

За словами Шерон, музикант хвилювався, чи витримає його організм навантаження і чи дозволять легені виконати пісні. Його самопочуття постійно змінювалося: після кількох відносно хороших днів могли наставати періоди сильної задишки та проблем із диханням.

"Він просто молився, щоб легені витримали і він зміг заспівати. Йому було неймовірно важко дихати. Ніколи не знаєш, як усе пройде наступного дня: два дні він міг почуватися добре, а на третій прокидався з хрипами та задишкою", - розповіла дружина рокера.

Лікарі попереджали Оззі про небезпеку перед концертом

Як згадала Шерон, приблизно за десять днів до виступу медики попередили артиста, що концерт може коштувати йому життя. Однак Оззі не збирався відмовлятися від обіцянки, даної шанувальникам.

"Він категорично сказав: „Ні, я дав слово і я це зроблю. Нехай буде, що буде"", - розповіла вона.

Незважаючи на важкий стан, прощальне шоу Back To The Beginning стало для музиканта джерелом радості. За словами Шерон, після концерту він немов знову знайшов сили і провів останні тижні життя щасливим, оточеним любов’ю та вдячністю шанувальників.

Дружина артиста зазначила, що за довгий час родина рідко бачила його таким радісним і усміхненим.

Оззі Осборн помер 22 липня 2025 року, через 17 днів після прощального концерту в Бірмінгемі. Згідно з повідомленнями про його смерть, причиною став серцевий напад.

Оззі Осборн - подробиці

6 липня 2025 року Оззі Осборн зіграв свій прощальний концерт з групою Black Sabbath на фестивалі в Бірмінгемі у Великобританії.

22 липня 2025 року пішов з життя Оззі Осборн - британський співак і музикант, який назавжди залишив свій слід в історії року. Смерть 76-річного Принца темряви не була несподіванкою ні для його родини, ні для шанувальників - 20 років він страждав від хвороби Паркінсона, а за кілька місяців до кінця втратив здатність ходити. У 2020-му в Оззі виявили емфізему легенів.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, що Меган Маркл знову опинилася в центрі уваги через дорогий гардероб.

Раніше також відомий музикант і лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич, який зараз мешкає в Ізраїлі, у 72 роки готується до народження доньки.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Оззі Осборн Оззі Осборн - британський рок-співак, музикант, один із засновників та учасник гурту Black Sabbath, який мав значний вплив на появу таких музичних стилів, як хард-рок та хеві-метал. Успіх його кар'єри та популярність принесли йому неофіційний титул "Хрещеного батька хеві-металу", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред