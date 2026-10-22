РФ вдарила по Україні ракетами й сотнями дронів: Повітряні сили розкрили деталі

Серед застосованого озброєння - ракети "Іскандер-М", С-400, "Циркон" та "Онікс".

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Росія атакувала Україну ракетами та 210 дронами / Колаж: Главред, фото: Повітряне командування "Південь", Міноборони РФ, УНІАН

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Росія атакувала Україну ракетами і 210 ударними дронами

Основний напрямок удару - Київ

Сили ППО знищили або подавили 181 безпілотник

У ніч на 22 жовтня російські окупанти застосували для масованого комбінованого удару по Україні ракети різних типів і 210 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 181 ворожий БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, із 18:00 21 жовтня противник застосував ракети "Іскандер-М", С-400, "Циркон" та "Онікс". Пуски здійснювалися з території Курської, Брянської та Ростовської областей РФ.

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Також російські війська атакували Україну 210 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема 110 реактивними, а також дронами "Гербера", "Італмас" і безпілотниками-імітаторами типу "Пародія".

Ракета "Циркон"/ Інфографіка Главред

Запуски БпЛА здійснювалися з напрямків Міллерового, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Шаталового в Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму. Основним напрямком атаки став Київ.

Скільки ворожих дронів збила ППО

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 09:00 22 жовтня протиповітряна оборона знищила або подавила 181 ворожий безпілотник Shahed, "Гербера" та інших типів. Серед них - 87 реактивних дронів.

Водночас 10 ударних безпілотників залишалися в повітряному просторі, бойова робота тривала. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 32 локаціях. Ще на восьми локаціях виявили падіння уламків збитих цілей.

Військові закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

Чому ППО стало складніше відбивати атаки РФ - пояснення експертів

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що туман і хмарність ускладнюють роботу української авіації та окремих засобів ППО під час російських дронових атак. Водночас Росія модернізує ударні безпілотники, намагаючись збільшити їхню швидкість до 750–900 км/год, що може створити додаткові труднощі для української протиповітряної оборони.

Авіаційний експерт Богдан Долінце зазначив, що зараз російські реактивні дрони розвивають швидкість приблизно 450-650 км/год.

"Наступний етап - це швидкісні реактивні ударні платформи зі швидкістю 750, 850, можливо навіть 900 км/год", - підкреслив експерт в ефірі телеканалу Київ24.

Для боротьби з новими загрозами Україні потрібно розробляти швидкісні засоби перехоплення, здатні знищувати модернізовані реактивні дрони. Подальший розвиток російських безпілотників залежатиме, зокрема, від ефективності українських дронів-перехоплювачів.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в столиці та пошкодження приватних будинків і автозаправної станції. Для атаки могли застосувати вісім балістичних ракет типу "Онікс" і ракети комплексу С-400.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок нічної атаки Росії на Київ 22 жовтня загинула одна людина, ще 22 постраждали, зокрема четверо дітей. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, станцію швидкої допомоги та Південний міст..

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про удари по Харкову та Лозівщині з використанням реактивних дронів. У Лиманівці на Лозівщині загинула 42-річна жінка та поранено четверо осіб, серед яких двоє дітей віком 13 і 10 років.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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