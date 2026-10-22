Гордон опублікував рідкісне фото своїх батьків: як вони виглядають

Коротко:
- Як виглядають батьки Гордона
- Що він написав під їхнім фото
Український журналіст Дмитро Гордон вперше поділився фотографією своїх батьків.
Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"За те, що я з’явився на світ, і за все-все дякую мамі й татові! Фото Фелікса Розенштейна", - написав він.
У коментарях також відзначилася дружина журналіста Алеся Бацман. Вона поставила емодзі у вигляді складених рук. Сам Гордон також відповів лаконічним емодзі - простим сердечком.
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Про особу: Дмитро Гордон
Дмитро Ілліч Гордон - радянський та український журналіст. З 1996 року - ведучий програми "У гостях у Дмитра Гордона"; у 1995-2019 роках - головний редактор газети "Бульвар Гордона". Засновник інтернет-видання "Гордон". Депутат Київської міської ради (2014-2016).
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