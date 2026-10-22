Гордон опублікував рідкісне фото своїх батьків: як вони виглядають

Дмитро Гордон рідко публікує фотографії своїх близьких і рідних.

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Дмитро Гордон показав своїх маму й тата / Колаж "Главред", скріншот з YouTube

Коротко:

Як виглядають батьки Гордона

Що він написав під їхнім фото

Український журналіст Дмитро Гордон вперше поділився фотографією своїх батьків.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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"За те, що я з’явився на світ, і за все-все дякую мамі й татові! Фото Фелікса Розенштейна", - написав він.

Як виглядають батьки Дмитра Гордона / Фото Instagram/gordondmytro

У коментарях також відзначилася дружина журналіста Алеся Бацман. Вона поставила емодзі у вигляді складених рук. Сам Гордон також відповів лаконічним емодзі - простим сердечком.

Дружина Гордона відповіла сердечком / Скріншот

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Про особу: Дмитро Гордон Дмитро Ілліч Гордон - радянський та український журналіст. З 1996 року - ведучий програми "У гостях у Дмитра Гордона"; у 1995-2019 роках - головний редактор газети "Бульвар Гордона". Засновник інтернет-видання "Гордон". Депутат Київської міської ради (2014-2016).

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