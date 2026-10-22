Долар злетів, євро стрімко падає: офіційний курс валют на 23 жовтня

НБУ знизив курси двох європейських валют.

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Курс валют в Україні на 23 жовтня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Який офіційний курс долара встановив НБУ на 23 жовтня

Скільки коштують євро та польський злотий у п’ятницю

Як змінилися курси валют порівняно з 22 жовтня

Національний банк України оновив офіційні курси іноземних валют на п’ятницю, 23 жовтня. Долар подорожчав, тоді як євро та польський злотий стали дешевшими. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара на 23 жовтня

Офіційний курс долара США на п’ятницю встановлено на рівні 45,05 грн/дол. Напередодні, 22 жовтня, американська валюта коштувала 45,03 грн/дол. Таким чином, за день долар подорожчав на 2 копійки.

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Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро на 23 жовтня

Офіційний курс євро на 23 жовтня становить 50,44 грн/євро. У четвер європейська валюта коштувала 50,56 грн/євро. Отже, за день євро подешевшав приблизно на 12 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 23 жовтня

Офіційний курс польського злотого на п’ятницю встановлено на рівні 11,54 грн/злотий. Днем раніше його курс становив 11,59 грн/злотий. За добу польська валюта подешевшала на 5 копійок.

Коли курс долара може підскочити до 47 гривень - прогноз експерта

Фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE заявив, що наступним орієнтиром для долара в Україні можуть стати 46–47 грн. За його оцінкою, такого рівня курс може досягти вже взимку. Водночас подальша динаміка залежатиме від обсягів і темпів надходження міжнародної фінансової допомоги.

Експерт також прокоментував короткочасне зростання офіційного курсу долара до 45,06 грн, після якого Національний банк України наступного дня повернув його до 44,86 грн. На думку Куща, причиною стрибка міг стати людський фактор.

"Людина просто не допрацювала, яка приймала рішення. Вона, знаєте, не перейнялась важливістю історичного моменту і, відповідно, не зрозуміла всі наслідки своїх технічних дій", - зазначив аналітик.

За прогнозом Куща, упродовж наступних 12 місяців гривня може втратити до 10% своєї вартості, а курс долара коливатиметься в межах 44–50 грн. Водночас швидше послаблення національної валюти стримуватимуть міжнародні резерви НБУ

Курс валют в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Національний банк України підняв 14 жовтня курс долара. Американська валюта встановила новий історичний рекорд в Україні, сягнувши 45,08 грн. Це найвищий офіційний курс долара за всю історію спостережень.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий заявив про очікувану відносну стабільність курсу долара та євро на найближчий тиждень. За наведеними ним оцінками, коридор для долара становитиме приблизно 44,85–45,25 грн, а інтервенції НБУ за останні два місяці зросли на 30–35%.

Національний банк України встановив напередодні нові офіційні курси валюти. Долар пішов униз у порівнянні з попереднім банківським днем.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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