У Києві обмежили рух метро після обстрілу: які станції працюють

Щоб компенсувати тимчасові обмеження у роботі метро та забезпечити перевезення пасажирів, міська влада збільшує кількість рейсів на двох автобусних маршрутах.

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У Києві обмежили рух метро після обстрілу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Обмеження пов'язані з пошкодженнями на Південному мосту

У Києві збільшать кількість автобусів

У Києві після масованої нічної атаки тимчасово змінили роботу Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Через пошкодження інфраструктури на Південному мосту потяги курсують лише на двох ділянках "зеленої" лінії. Для перевезення пасажирів також посилюють автобусні маршрути № 22 та № 91.

Як повідомили в Київському метрополітені, наразі поїзди курсують між станціями "Сирець" і "Видубичі", а також на ділянці від "Осокорків" до "Червоного хутора".

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Обмеження пов’язані з пошкодженнями на Південному мосту, зокрема елементів інфраструктури метрополітену.

На час дії обмежень рух поїздів забезпечуватимуть за допомогою рухомого складу, який залишився на ніч у тунелях. У зв’язку з цим інтервали між поїздами можуть збільшитися.

Про відновлення повноцінної роботи "зеленої" лінії пасажирам повідомлять додатково.

У Києві збільшать кількість автобусів

Щоб компенсувати тимчасові обмеження в роботі метро та забезпечити перевезення пасажирів, міська влада посилює два автобусні маршрути. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Зокрема, на маршруті № 22 кількість автобусів збільшать з 10 до 12. При цьому п’ять автобусів курсуватимуть за скороченим маршрутом - від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська".

На маршруті № 91 кількість автобусів зросте з трьох до п’яти.

Додатковий наземний транспорт має допомогти пасажирам добиратися до місця призначення під час обмежень на "зеленій" лінії метро.

Мешканцям та гостям столиці рекомендують враховувати зміни під час планування поїздок та стежити за офіційними повідомленнями про відновлення руху поїздів у звичайному режимі.

Атаки РФ на Київ - новини

В результаті нічної атаки Росії на Київ 22 жовтня поранення отримали 15 осіб, у тому числі двоє 15-річних підлітків. Вісьмох постраждалих госпіталізували до міських лікарень, решті медики надали допомогу на місці. Удар пошкодив Південний міст, зокрема частину розташованої на ньому інфраструктури метрополітену.

Як писав Главред, вранці 21 жовтня та в ніч на середу в Києві було чутно вибухи на тлі повітряної тривоги. У Святошинському районі Києва БПЛА влучив у 24-поверховий будинок.

20 жовтня дрони атакували Київ. Одна людина загинула, ще семеро постраждали. У Солом’янському районі внаслідок влучання безпілотника пошкоджено будівлю медичного закладу. В іншому районі столиці уламки дрона впали неподалік від житлової забудови. За інформацією мера, у Голосіївському районі їх виявили на відкритій території.

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Що відомо про київський метрополітен Київський метрополітен - швидкісна позавулична, переважно підземна, транспортна система Києва. Діють три лінії, експлуатаційна довжина яких становить 69,648 км, 52 станції з трьома підземними вузлами пересадки в центрі міста. Усі лінії електрифіковані постійною напругою 825 В, на них курсують 5-вагонні електропоїзди довжиною приблизно 100 м. Метрополітен відкритий для пасажирів щодня з 05:30 до 23:00, а також цілодобово функціонує як укриття під час повітряної тривоги, пише Вікіпедія.

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