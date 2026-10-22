Якої позиції щодо війни в Україні дотримується Індія: Моді зробив заяву

Прем'єр Індії зробив заяву під час переговорів із главою польського уряду, які мають вивести партнерство двох країн на новий рівень.

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Моді зробив заяву про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, twitter.com/AdityaRajKau

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Моді пообіцяв підтримувати кожну мирну ініціативу щодо України

Заява пролунала на брифінгу з Дональдом Туском у Нью-Делі

Туск перебуває в Індії з офіційним візитом 21–23 жовтня

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Індія стане на бік кожної ініціативи, здатної наблизити завершення війни в Україні. Таку позицію прем'єр-міністр Нарендра Моді озвучив 22 жовтня в Нью-Делі на спільному брифінгу з главою польського уряду Дональдом Туском, повідомляє RMF24.

Попри переважно економічний порядок денний візиту, індійський лідер окремо звернувся до теми війни в Україні.

"Пам'ятаймо про те, що відбувається в Україні. Ми підтримуватимемо всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", - наголосив Моді.

Туск прибув до Індії з офіційним візитом 21–23 жовтня на запрошення Моді. Польського прем'єра супроводжують міністр фінансів та економіки Анджей Доманський і велика бізнес-делегація. Це лише друга поїздка Туска до Індії як прем'єра Польщі - попередня відбулася ще 2010 року, повідомляє DD India.

Демократія і людяність як фундамент

Значну частину виступу Моді присвятив тому, що, на його думку, зближує дві віддалені географічно країни.

Обидві держави "вірять у принцип верховенства права та демократії", - підкреслив індійський прем'єр.

Він також звернув увагу, що приязні стосунки Нью-Делі та Варшави тримаються не лише на дипломатичних контактах. Їхньою основою, за словами Моді, є спільні цінності - зокрема те, як обидві країни розуміють людяність.

Які рішення за спиною Києва визначать результат війни

Найближчі вісім тижнів стануть вирішальними для України. У цей же період три події можуть визначити майбутнє України. Про це пишуть журналісти Джонатан Лемір і Саймон Шустер у статті для американського видання The Atlantic.

Перша подія, яка може вплинути на російсько-українську війну, - це вибори у США 3 листопада, до яких залишилося два тижні.

Друга подія - це саміт у середині листопада в Китаї, де президент Росії Володимир Путін хоче зустрітися з Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб спланувати, як закінчити війну, але без участі України в переговорах.

Третя важлива дата - це саміт G20 на полі для гольфу Трампа в районі Маямі, запланований на середину грудня.

За даними The Atlantic, Дональд Трамп розглядає цю зустріч як можливість досягти домовленості про припинення війни Росії проти України.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Мирний план Індії щодо завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Індія запропонувала Україні та Росії триетапний план перемир'я, який має зупинити удари по енергетиці та відновити безпечну торгівлю через Чорне море. Ініціатива Нью-Делі ширша за пропозиції інших посередників.

Згодом у Кремлі підтвердили, що Індія передала Москві свої ідеї щодо завершення війни в Україні. Речник Путіна Дмитро Пєсков 7 жовтня подякував Нью-Делі за готовність долучитися до пошуку рішення, але подробиць пропозицій не розкрив.

Раніше Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомляв, що Україна готова розглянути пропозицію Індії щодо можливого припинення вогню з країною-агресором Росією.

Мова йшла про перемир'я в енергетичній сфері та у Чорному морі. Це одна із чотирьох пропозицій щодо припинення вогню, які отримував Київ.

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