Путін зробив Трампу "подарунок": чого чекати від нового етапу мирних переговорів

Політолог Петро Олещук пояснив, чому зустріч без припинення вогню ризикує стати імітацією миру.

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Поступки Путіну - чому Трамп ризикує затягнути війну на роки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези:

Путін запропонував відновити тристоронні переговори в листопаді

Олещук вважає переговори без припинення вогню імітацією

Політолог прогнозує зміни після виборів до Конгресу США

Країна-агресорка Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це не означатиме реального просування до завершення війни. Диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін використовує нову зустріч для демонстрації дипломатичного прогресу Дональду Трампу, тоді як бойові дії триватимуть. Про це повідомив політолог Петро Олещук у колонці для Главреда.

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За словами політолога, пропозиція Кремля відновити контакти в 10-х числах листопада не свідчить про готовність Росії змінювати підхід до врегулювання. Він вважає, що Москва намагається створити для американського президента видимість результату.

"Це – своєрідний подарунок від Путіна Трампу: мовляв, якщо тобі потрібно продемонструвати певний поступ у процесі врегулювання, я подарую тобі чергову зустріч і відправлю на неї чергового Мединського, який розповість про печенігів і половців", - зазначив Олещук.

Чому поступки США не наближають завершення війни

Олещук звернув увагу на підхід адміністрації Трампа до переговорного процесу. На його думку, розрахунок на те, що поступки з боку Вашингтона спонукатимуть Путіна завершити війну, не відповідає логіці дій російського керівництва.

"Адміністрація Трампа чомусь переконана, що Путін розчулиться, якщо США підуть на поступки. Але з Росією це не працює: для Путіна величезна кількість поступок – це мотивація не завершувати цю війну", - наголосив політолог.

Він вважає, що поступки та фінансові ресурси дають Кремлю змогу відкладати кризові наслідки війни й продовжувати бойові дії. За оцінкою Олещука, дії Трампа протягом останніх тижнів могли відтермінувати завершення війни на місяці або навіть роки.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

За якої умови переговори можуть дати результат

Ключовою передумовою для змістовного діалогу Олещук називає тимчасове припинення вогню. Поки сторони продовжують воювати, вони намагатимуться покращити власні позиції перед можливими домовленостями.

"Наголошую, це не переговори, а імітація. Реальні переговори почнуться лише тоді, коли буде укладена угода про тимчасове припинення вогню. А переговори, які ведуться паралельно з бойовими діями, не матимуть результату, бо сторони намагатимуться вибороти більш вигідні позиції", - заявив Олещук.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спеціальний посланник США Стів Віткофф підтвердив продовження переговорів між США, Україною та Росією у тристоронньому форматі на технічному рівні після серії зустрічей в Осло та Санкт-Петербурзі. Під час контактів із залученням Джареда Кушнера та прямих перемовин із Володимиром Путіним Віткофф обговорив деталі мирної угоди, а також забезпечив звільнення затриманого в РФ громадянина США Стівена Габбарда.

Водночас у CNN оцінили ситуацію як дипломатичний та військовий тупик, оскільки сторони досі мають непримиренні позиції щодо територіальних питань і принципів безпеки. Джерела видання зазначають, що основними перешкодами залишаються вимоги Москви стосовно виведення українських військ із частини Донбасу, демілітаризації України та кардинальної зміни її зовнішньополітичного курсу.

Помочник президента РФ Юрій Ушаков заявив про готовність Кремля відновити тристоронні переговори у 10-х числах листопада, зосередившись на безпекових гарантіях і повоєнній архітектурі.

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Про персону: Петро Олещук Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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