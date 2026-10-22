Україну накриють дощі, але є нюанс: де збережеться тепло до +20 градусів

Синоптики наголосили, що в Україні переважатиме тепла, як для цієї пори, погода.

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Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у п’ятницю

Де прогнозуються дощі

У п’ятницю, 23 жовтня, на погоду в Україні впливатиме атмосферний фронт, який надійшов із Західної Європи. В деяких областях він зумовить дощі. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

"Незважаючи на те, що загалом утримуватиметься поле високого тиску (хоча його значення зазнаватимуть деяких коливань в зоні фронту), фронт зумовить вночі на Правобережжі, вдень - у більшості областей, крім заходу і сходу, дощі", - йдеться у повідомленні. відео дня

Водночас вітер віятиме з південного сходу, лише на заході за фронтом перейде на західний.

"Переважатиме тепла, як для цієї пори, погода", - додають синоптики.

Температура повітря вночі буде в межах +8…+13 градусів, в західних та східних областях +4…+9 градусів.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12…+17 градусів, на півдні країни до +20 градусів.

Погода в Україні 23 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Києві та області

Завтра в Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями. Можливі дощі.

Температура повітря по області вночі сягатиме +8…+13 градусів, вдень +12…+17 градусів.

У Києві вночі прогнозується +11…+13 градусів, а вдень температура зросте до +14…+16 градусів.

Прогноз погоди в Києві / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що у другій половині тижня, до 25 жовтня, погодні умови стабілізуються, а опади припиняться по всій території України.

Начальник Черкаського регіонального центру з гідрометеорології Віталій Постригань заявляв, що в Україні до кінця жовтня утримається аномально тепла погода. Антициклон Gerhard принесе більше сонця, а температура вдень сягатиме +18 градусів.

Професор, головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Файзулівна Мартазінова сказала, що погода в Україні у листопаді буде схожою до жовтневої. Температура повітря поступово знижуватиметься, але в загальному залишиться у межах середніх багаторічних значень і не опуститься нижче за норму.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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