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Під Москвою пролунали вибухи: атаковано базу з ремонту російських ЗРК у Серпухові

Анна Ярославська
22 жовтня 2026, 07:35
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За даними Собяніна, у напрямку Московської області летіли 630 безпілотників, а в Липецьку пошкоджено житловий будинок і поліклініку.
Напад на Росію
Арсенал у Серпухові - дрони та ракети завдали удару по базі ремонту ППО / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

  • В ніч на 22 жовтня було атаковано 75-й арсенал у Серпухові
  • Там ремонтували техніку ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та С-300В
  • У Липецьку пошкоджено багатоповерхівку та поліклініку

В ніч на 22 жовтня під удар потрапив 75-й арсенал Міноборони Росії в Серпухові Московської області. За даними OSINT-аналітиків, вибух пролунав саме на території цього підприємства, яке є військовою частиною № 42708, повідомляє Astra.

Об’єкт атакували ракетами та реактивними дронами, стверджує Exilenova+. За інформацією "Ростеху", на арсеналі ремонтували техніку зенітних ракетних комплексів "Бук-М1", "Бук-М2" та С-300В.

відео дня

Місцеві жителі в міських чатах писали про потужні вибухи. За їхніми спостереженнями, спочатку над містом пролетіли дрони, а потім щонайменше три ракети. Під час атаки в Серпухові оголошували ракетну небезпеку. Ступінь пошкоджень та наслідки удару поки що уточнюються, зазначає Supernova+.

Атака на Підмосков’я була масованою. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що з 20:30 21 жовтня до 04:00 22 жовтня у бік Московської області летіли 630 безпілотників. Більшу частину з них, за його словами, ППО знищила на далеких рубежах, ще 163 збили під час підльоту до столиці.

"У районі Вороново в Новій Москві постраждали дві людини. Їм надають необхідну медичну допомогу", - повідомив Собянін.

75-й арсенал - що про нього відомо

Підприємство засноване в 1949 році й розташоване на Московському шосе, 64А. Воно підпорядковується Головному ракетно-артилерійському управлінню (ГРАУ). Арсенал виробляє озброєння та боєприпаси, а також ремонтує військову техніку, зокрема артилерійські системи.

Його спеціалізація ширша, ніж у звичайного складу. Тут ремонтують, відновлюють і зберігають військову техніку, насамперед засоби протиповітряної оборони. Ще 29 березня 2024 року OSINT-аналітик Jompy назвав 75-й арсенал єдиною базою зберігання російських зенітних систем, яку йому вдалося виявити.

Арсенал у Серпухові - дрони та ракети завдали удару по базі ремонту ППО
Арсенал у Серпухові - дрони та ракети завдали удару по базі ремонту ППО / Фото: Exile

Липецьк: удар по багатоповерхівці та поліклініці

На тлі атаки дронів у Липецьку спалахнула пожежа в житловому будинку. Губернатор Ігор Артамонов пояснив загоряння падінням уламків безпілотника на багатоквартирний будинок.

"У результаті інциденту пошкоджено скління будівлі. Дані про можливих загиблих і постраждалих уточнюються", - заявив Артамонов.

За даними OSINT-аналізу Astra, горіли верхні поверхи ЖК "Атмосфера" на вулиці Ф. С. Ігнатьєва, 33, корпус 2. Перед цим у регіоні оголошували про небезпеку безпілотників, а мешканці міста повідомляли про вибухи над житловими кварталами.

Пошкодження зазнала й міська поліклініка № 7 на вулиці Генерала Меркулова, 34. Місцеві мешканці повідомили про це раніше за владу, а губернатор, говорячи про пошкоджені вікна та фасади приватних і багатоквартирних будинків у різних районах міста, спочатку не згадав про медичний заклад, пише Astra.

Від ЖК "Атмосфера" до поліклініки близько 3,5 км. Пізніше Артамонов підтвердив, що постраждав чоловік 2001 року народження, його госпіталізували. У поліклініці, за словами губернатора, постраждалих немає, оскільки вона була закрита.

Атаки вглиб Росії - новини

Як писав Главред, Сили оборони в ніч на 18 жовтня завдали удару по Петербурзькому нафтовому терміналу дронами FP-1, після влучання в об'єкт спалахнула пожежа. Цей удар став частиною масованої атаки безпілотників на Москву, Санкт-Петербург і Ленінградську область. Під ударом опинився й дата-центр "ВКонтакте", а в Росії обмежили роботу трьох аеропортів.

У ніч на 16 жовтня масована нічна атака безпілотників змусила російську владу закрити всі чотири аеропорти Москви: Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво. Понад 20 літаків, що прямували до російської столиці, перенаправили на аеродроми інших міст.

У ніч на 6 жовтня Московська область зазнала наймасштабнішої за останній час атаки безпілотників - у бік регіону рухалося щонайменше 650 дронів, понад сотню з них летіли на столицю РФ. У результаті нальоту спалахнула найбільша нафтобаза Московської області - лінійна виробничо-диспетчерська станція "Володарська".

Велика Британія надасть Україні додаткові крилаті ракети великої дальності Storm Shadow, щоб Київ зміг зірвати російські військові операції, спрямовані проти цивільної інфраструктури країни, ще до настання зими. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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