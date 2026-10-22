Скільки людей залишилося в Україні: демографиня озвучила нову оцінку

Основною причиною демографічних втрат стала еміграція, а не загибель людей.

https://glavred.net/ukraine/skolko-lyudey-ostalos-v-ukraine-demograf-ozvuchila-novuyu-ocenku-10806263.html Посилання скопійоване

Яка чисельність населення в Україні зараз / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Населення України зменшилося до 28,5 млн осіб

Країна втратила 2 млн людей за останній період

Головна причина скорочення - виїзд за кордон

Населення України зменшилося до 28,5 млн осіб, а за останній період країна недорахувалася 2 млн людей. Таку оцінку під час Українського жіночого конгресу озвучила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова.

За даними науковиці, головним чинником скорочення стала міграція за межі країни. Втрати внаслідок загибелі людей, за її оцінкою, становлять меншу частку.

відео дня

Оцінюючи структуру демографічних втрат, Лібанова не приховала, що вбачає в ній певну надію для країни.

"Слава Богу, це не стільки через загибель, скільки все ж таки через виїзд. Чому кажу, що слава Богу? Тому що як би там не було, ці люди залишилися живими", - наголосила вона.

На думку демографині, українці, які перебувають за кордоном, зберігають можливість повернутися на батьківщину. Навіть якщо цього не станеться, вони не втратять своєї національної ідентичності - на відміну від загиблих, яких повернути вже неможливо.

Населення України / Інфографіка: Главред

Населення України - що відомо

Як повідомляв Главред, Організація Об'єднаних Націй раніше заявляла, що червень 2026 року став найсмертоноснішим місяцем для мирних жителів України з квітня 2022 року. Протягом червня загинули щонайменше 293 цивільних особи. З початку 2026 року загальна кількість жертв серед мирного населення наблизилася до 1 400. Це на 37% перевищує показник за аналогічний період минулого року і більш ніж удвічі перевищує показник за той самий період 2024 року.

За роки повномасштабної війни Україна щорічно втрачає понад мільйон осіб через природне скорочення та міграцію. В середньому за чотири роки війни в Україні щорічно народжувалося близько 185 тисяч дітей, тоді як помирало приблизно 505 тисяч осіб. Таким чином, середньорічне природне скорочення становило близько 320 тисяч осіб.

Доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун говорив, що наразі точно оцінити, як повномасштабна війна вплинула на середню тривалість життя українців, неможливо. Однак тривалість життя жінок в Україні могла зменшитися на 3–5 років.

Читайте також:

Про персону: Елла Лібанова Елла Лібанова - українська соціоекономістка та, демографка, експертка з економіки праці. Академік Національної академії наук України (2009), доктор економічних наук (1992), професор (2000), заслужений економіст України (2002). Академік-секретар Відділення економіки Національної академії наук України. Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Національної академії наук України. Перша за роки існування НАНУ жінка – член її президії, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред