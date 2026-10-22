РФ передала Україні тіла 252 полеглих захисників - Коордштаб

Правоохоронці та експерти мають провести необхідні дослідження й ідентифікувати загиблих.

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Україна повернула тіла 252 загиблих військових / Колаж: Главред, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Коротко:

Україна повернула тіла 252 загиблих

Експерти проведуть ідентифікацію

Росія отримала тіла 25 окупантів

В Україну повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Надалі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами проведуть необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

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Репатріацію організували за участю Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу омбудсмена, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони України.

Водночас, за даними росЗМІ, Україна передала Росії тіла 25 російських окупантів.

У Координаційному штабі також подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння. Перевезення тіл до спеціалізованих державних установ, їхню передачу правоохоронцям і судово-медичним експертам забезпечують відповідні підрозділи ЗСУ.

В якому стані передають тіла військових у межах репатріації

У 2026 році працівники Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи ідентифікували 68 репатрійованих тіл українських військових. Загалом від початку року до установи доставили 236 тіл.

Також фахівці розпізнали рештки двох бійців, яких раніше ідентифікували в інших областях. Їх передали на дозахоронення. Здебільшого йдеться про фрагменти кінцівок - ноги та плечовий пояс.

"В більшості випадків - це умовно ціле тіло, але вже у стані пізніх трупних змін, у вигляді скелетування. Орієнтовно 35% - це були рештки, окремі фрагменти кінцівок", - розповіла Суспільному завідувачка відділу судово-медичної експертизи трупів Марта Когут.

За її словами, однією з найчастіших причин загибелі військових є мінно-вибухові травми. Бюро працює над ідентифікацією репатрійованих тіл із 2024 року. За цей час фахівці виявили п’ять випадків, коли рештки вже ідентифікованих бійців передавали для дозахоронення.

Повернення загиблих захиників - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 17 вересня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про повернення 252 тіл загиблих. Після репатріації тіла мають бути передані слідчим і експертам для ідентифікації та судово-медичних досліджень.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 13 серпня повідомив про повернення 261 тіла загиблих. У повідомленні йшлося про те, що особи встановлюватимуть слідчі та експерти відповідних установ.

Крім цього, 16 липня до України повернення 501 тіла загиблих. У повідомленні також зазначали, що технічну частину операції забезпечував окремий підрозділ Збройних сил України.

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Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

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