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Представники Трампа дорікнули Зеленському за критику президента США – NYT

Віталій Кірсанов
22 жовтня 2026, 08:55
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Американські представники дали зрозуміти Зеленському, що його коментарі викликали сильне роздратування у Трампа.
Представники Трампа дорікнули Зеленському за критику президента США
Представники Трампа дорікнули Зеленському за критику президента США / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

  • Поведінка Зеленського розлютила главу Білого дому
  • Український лідер зрозумів послання представників США

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час переговорів в Осло дорікнули президенту України Володимиру Зеленському за різкі висловлювання на адресу американського лідера. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерело, ознайомлене з перебігом зустрічі.

За даними видання, американські представники дали зрозуміти Зеленському, що його коментарі викликали сильне роздратування Трампа. Вони заявили українському президенту, що його поведінка розлютила главу Білого дому.

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Під час розмови Зеленський час від часу заперечував претензії американської сторони, зокрема, коли мова заходила про його публічні заяви. В один із моментів він наполягав: "Я ніколи такого не говорив".

Як пише NYT, зрештою український лідер зрозумів послання представників США.

"Зеленський був одним із небагатьох, хто час від часу відкрито кидав Трампу виклик. Однак йому доводиться ретельно розраховувати, як далеко він може зайти, оскільки його країна, як і раніше, залежить від Сполучених Штатів у питанні власного виживання, захищаючись від російського вторгнення", - зазначається в матеріалі.

Автори публікації також звертають увагу на підхід Трампа до міжнародної дипломатії. На їхню думку, стратегія, за якої поступки очікуються переважно від іншої сторони, дозволяє американському президенту домагатися свого. Його жорстка риторика змушує багатьох світових лідерів побоюватися відкритого протистояння з ним - через можливу негативну реакцію або непередбачуваність його рішень.

"Трамп вимагає поваги, рідко виявляючи її на ділі, за винятком тих, хто підкоряється його бажанням, або тих, чиєю підтримкою він намагається заручитися, зокрема автократів, таких як президент Путін, Сі Цзіньпіна та Кім Чен Ина", - пише видання.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Які рішення за спиною Києва визначать результат війни

Найближчі вісім тижнів стануть вирішальними для України. У цей же період три події можуть визначити майбутнє України. Про це пишуть журналісти Джонатан Лемір і Саймон Шустер у статті для американського видання The Atlantic.

Перша подія, яка може вплинути на російсько-українську війну, - це вибори у США 3 листопада, до яких залишилося два тижні.

Друга подія - це саміт у середині листопада в Китаї, де президент Росії Володимир Путін хоче зустрітися з Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб спланувати, як закінчити війну, але без участі України в переговорах.

Третя важлива дата - це саміт G20 на полі для гольфу Трампа в районі Маямі, запланований на середину грудня.

За даними The Atlantic, Дональд Трамп розглядає цю зустріч як можливість досягти домовленості про припинення війни Росії проти України.

Заяви Зеленського про Трампа - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, 18 жовтня президент Зеленський відверто розповів про скандал із Дональдом Трампом. За його словами, Україна три дні не отримувала частину важливих розвідданих США.

Також Зеленський різко оцінив низку останніх кроків з боку США і пов’язав їх із тиском на Київ. Президент вказав на конкретні технічні та військові обмеження, зокрема на проблему зі зв’язком і постачанням, і назвав це ризиком для оборони країни.

Раніше Трамп заявив про значний прогрес у переговорах з Росією щодо припинення війни в Україні. Водночас він звинуватив Володимира Зеленського в небажанні завершити війну та розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що вони завдають шкоди світовим ринкам палива.

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Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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