Помер легендарний кантрі-співак Джон Андерсон: артисту був 71 рік

У США помер Джон Андерсон, легенда кантрі та лауреат премій.

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У США помер популярний виконавець у стилі кантрі / Колаж Главред, фото Instagram/johnanderson

Коротко:

Хто повідомив про смерть артиста

Що з ним сталося

Чим він прославився

Американський виконавець Джон Андерсон, один із відомих представників кантрі-музики, помер у віці 71 року. Про смерть артиста повідомили його рідні, опублікувавши заяву в офіційних акаунтах музиканта в соціальних мережах.

"З важким серцем ми повідомляємо про смерть нашого улюбленого чоловіка, батька, дідуся та найкращого друга", - написала родина співака.

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Як пише TMZ, близькі підкреслили, що для шанувальників Андерсон був талановитим музикантом, чиї пісні торкнулися сердець багатьох людей. Для родини ж він насамперед залишався людиною, яка вміла розсмішити рідних, оточувала їх любов’ю та робила особливими навіть найзвичайніші дні.

Джон Андерсон десятиліттями залишався помітною постаттю на американській кантрі-сцені. Серед його найвідоміших композицій - Swingin’, Seminole Wind, Straight Tequila Night, Money in the Bank та Wild and Blue.

За свою кар’єру музикант отримав низку престижних нагород, зокрема премію CMA Horizon Award та нагороду CMA за сингл року за пісню Swingin’. У 2014 році його ім’я внесли до Залу слави авторів пісень Нешвілла, а в 2024-му він став членом Залу слави кантрі-музики.

Помер популярний кантрі-співак Джон Андерсон / Фото Instagram/johnanderson

Андерсон також виступав на одній сцені з легендами жанру, серед яких Віллі Нельсон, Мерл Хаггард і Джордж Джонс.

Рідні зізналися, що важко переживають втрату. За їхніми словами, музика співака продовжуватиме жити, проте головною спадщиною для родини назавжди залишаться його любов і спогади про спільні моменти.

Причина смерті музиканта наразі не розголошується.

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Про особу: Джон Андерсон Джон Андерсон - американський кантрі-співак. Починаючи з 1977 року, коли вийшов його перший сингл "I've Got a Feelin' (Somebody's Been Stealin')", Андерсон випустив понад 40 композицій, що потрапили до кантрі-чартів Billboard. П'ять із них посіли перші місця: "Wild and Blue", "Swingin'", "Black Sheep", "Straight Tequila Night" та "Money in the Bank", а пісня "Seminole Wind" досягла другої позиції. За свою кар'єру він записав 22 студійні альбоми на різних лейблах. Його останній альбом, "Years", вийшов 10 квітня 2020 року на лейблі Easy Eye Sound; продюсерами платівки виступили ветеран Нешвілла Девід Фергюсон і Ден Ауербах із гурту The Black Keys.

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