Удар по Харкову і Лозівщині: загинула жінка, поранені двоє дітей

У Харкові під удар потрапили офісна 12-поверхівка, стоянка вантажівок і приватні будинки, обійшлося без постраждалих.

https://glavred.net/war/udar-po-harkovu-i-lozivshchini-zaginula-zhinka-poraneni-dvoye-ditey-10806143.html Посилання скопійоване

Реактивні дрони атакували три райони Харкова, а в Лиманівці загинула жінка / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Коротко:

На Лозівщині загинула жінка, поранено двох дітей

Дрон поцілив у дев‘ятий поверх офісної будівлі в Харкові

У Холодногірському районі згоріли 4 вантажівки

Внаслідок російського обстрілу села Лиманівка Лозівського району загинула 42-річна жінка, ще четверо людей дістали поранень, серед них хлопчики 13 і 10 років. Вночі ворог також атакував дронами Харків, під ударом опинилися Слобідський, Основ'янський і Холодногірський райони, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Постраждалим у Лиманівці медики надали всю необхідну допомогу. У Харкові, за даними обласної влади, обійшлося без жертв і поранених, а екстрені служби працювали в посиленому режимі.

відео дня

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що місто атакували реактивні "шахеди".

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Дрон поцілив в офісну висотку

Основ'янський район ворог атакував щонайменше двічі, зокрема удар зафіксували в центральній частині міста. Після одного з прильотів спершу існувала загроза, що ціллю стала багатоквартирна висотка, однак згодом міська влада з'ясувала справжнє місце влучання.

"За уточненою інформацією, влучання у 9 поверх офісної будівлі, прилеглої до житлових будинків. Наразі - без постраждалих та пожежі", - повідомив Терехов.

За даними Синєгубова, йдеться про 12-поверхову офісну будівлю. Крім того, в районі пошкоджено магазин, чотири автомобілі та скління вікон багатоквартирного житлового будинку.

Наслідки атаки на Харків / Фото: t.me/synegubov

Горіли вантажівки і приватні будинки

Ще одна атака припала на Холодногірський район, де після влучання виникла пожежа. За словами мера, на місці працюють рятувальники ДСНС і міські служби.

"Влучання на територію стоянки вантажних автомобілів. Спалахнули 4 вантажних авто, причіп та легковий автомобіль", - уточнив Синєгубов.

У Слобідському районі реактивний безпілотник ударив по приватному сектору. Там загорілася господарча споруда, також пошкоджено кілька приватних будинків, постраждалих немає.

Наслідки атаки на Харків / Фото: t.me/synegubov

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, внаслідок нічної атаки Росії на Київ 22 жовтня загинула 1 людина, 22 постраждали, зокрема 4 дітей. З вечора 21 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по шести районах столиці. Виникли пожежі та руйнування.

У Києві після масованої нічної атаки тимчасово змінили роботу Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Через пошкодження інфраструктури на Південному мосту потяги курсують лише на двох ділянках "зеленої" лінії. Для перевезення пасажирів також посилюють автобусні маршрути № 22 та № 91.

Вранці 21 жовтня та в ніч на середу в Києві було чутно вибухи на тлі повітряної тривоги. У Святошинському районі Києва БПЛА влучив у 24-поверхівку.

Росія готує новий масований удар по Україні - монітори

Країна-агресор Росія може завдати нового масованого удару по Україні впродовж найближчих 72 годин. Під загрозою - об’єкти енергетики по всій країні, а також інфраструктура Києва та західних областей.

Російські війська готуються застосувати значну кількість ударних безпілотників типу "Герань-2" та їхніх аналогів. Ймовірними цілями називають об’єкти енергетичної інфраструктури в різних регіонах України.

Інші новини:

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред