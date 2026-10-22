"Приємний бонус на пиво: Дядя Жора розповів про заробітки українських артистів

Дядько Жора пояснив, що популярність пісні не гарантує виконавцю високих заробітків.

https://glavred.net/stars/priyatnyy-bonus-na-pivo-dyadya-zhora-rasskazal-o-zarabotkah-ukrainskih-artistov-10806158.html Посилання скопійоване

Дядько Жора назвав заробітки українських артистів / колаж: Главред, фото: instagram.com/dyadya_jora

Коротко:

Основним джерелом заробітку Дяді Жори залишається робота в івент-сфері

В Україні монетизація - це не така популярна річ, як за кордоном

Український шоумен і співак Дядя Жора розповів, скільки виконавці можуть отримувати від монетизації музики і чому навіть мільйони переглядів не завжди приносять значні доходи. За словами артиста, основним джерелом його заробітку залишається робота в івент-сфері, а музична творчість вимагає серйозних фінансових вкладень.

В інтерв’ю програмі "Ранок вдома" шоумен пояснив, що популярність пісні не гарантує виконавцю високих заробітків. Як приклад він навів свій кліп "Відмінимо плани", який набрав понад 14 мільйонів переглядів на YouTube. Незважаючи на такий результат, розраховувати виключно на доходи від відеоплатформ українським артистам непросто.

відео дня

За словами Дяді Жори, український ринок монетизації суттєво відрізняється від американського, де музиканти можуть отримувати значно більше завдяки переглядам свого контенту.

"В Україні монетизація - це не така популярна річ, як за кордоном. У США артисти заробляють великі гроші на монетизації, а у нас це скоріше просто приємний бонус "на пиво". Але для цього потрібні мільйонні перегляди", - зазначив шоумен.

Він також назвав приблизну суму, яку може принести мільйон переглядів відео. За оцінкою артиста, йдеться приблизно про тисячу доларів, хоча фактичний дохід наразі може бути й меншим.

Саме тому Дядя Жора не розглядає музику як основне джерело заробітку. За його словами, фінансову стабільність йому забезпечує діяльність в івент-сфері, тоді як виступи та створення пісень залишаються насамперед творчим захопленням.

При цьому шоумен підкреслив, що музична кар’єра вимагає чималих витрат, тому початківцям не варто розраховувати на швидкий прибуток лише завдяки популярності своїх композицій.

"Музика - це не заробіток, а дорога іграшка. Той, хто пробував співати і співає зараз, знає, що це дійсно дорого", - підсумував Дядя Жора.

Дядя Жора / Інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Еліна Світоліна приголомшила шанувальників відвертою заявою про проблеми в особистому житті. Спортсменка зізналася в Instagram, що не була щаслива в шлюбі з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Раніше також відомий музикант і лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич, який зараз мешкає в Ізраїлі, у 72 роки готується до народження доньки.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Дядя Жора Дядя Жора - український шоумен, ведучий, комік та актор. Продюсер гуртів "Opium" та "Action". У минулому - капітан команди КВН "Три товстуни", резидент Comedy Club UA. Власник івент-агентства "Дядя Жора Company", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред