Росія знищила "Епіцентр" на Почайній у Києві: у ТЦ влучила балістична ракета

Подробиці щодо масштабів руйнувань гіпермаркету та постраждалих внаслідок вибуху уточнюються.

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"Епіцентр" у Києві зруйновано внаслідок ракетного удару / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Нічний ракетний удар по Києву зруйнував "Епіцентр"

Пожежа охопила ще один торговий центр на Оболоні

Дані про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюються

В ніч на 22 жовтня внаслідок російської атаки на столицю було знищено гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі Києва. Також загорівся ще один торговельний центр.

Російські війська атакували столицю балістичними ракетами, після чого в Оболонському районі виникли пожежі.

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Інформація про масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Серйозних руйнувань зазнав гіпермаркет "Епіцентр", розташований на Почайній. Як повідомляють ЗМІ, торговельний об’єкт знищено.

"У Києві постраждали "Епіцентр", "Нова пошта" та магазин іграшок", - написав у Facebook фотограф видання "Телеграф" Ян Доброносов і опублікував фото з місця "прильоту".

Відомо, що атака супроводжувалася пожежею на сусідньому поштовому відділенні, куди надходять вантажі.

Також відомо про пожежу в іншому торговому центрі на Оболоні. Інформація про масштаби його пошкоджень уточнюється.

За попередніми даними, під удар потрапив і торговий центр Retail Park, який також розташований на Почайній, пише Інформатор.

У самій компанії "Епіцентр" поки що не коментували ситуацію.

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, у результаті нічної атаки Росії на Київ 22 жовтня загинула 1 людина, 22 постраждали, у тому числі 4 дітей. З вечора 21 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по шести районах столиці. Виникли пожежі та руйнування.

У Києві після масованої нічної атаки тимчасово змінили роботу Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Через пошкодження інфраструктури на Південному мосту поїзди курсують лише на двох ділянках "зеленої" лінії. Для перевезення пасажирів також посилюють автобусні маршрути № 22 та № 91.

За даними Повітряних сил ЗСУ, минулої ночі основним напрямком удару армії РФ був Київ.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/придушено 181 ворожий БПЛА типу Shahed (з них - 87 реактивних), "Гербера", а також дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 32 локаціях, а також падіння уламків у 8 локаціях.

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Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

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