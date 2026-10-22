Меган Маркл з’явилася у вбранні вартістю 36 тисяч доларів: витрати викликали запитання

Маркл зустрілася з лауреаткою Нобелівської премії миру Малалою Юсуфзай.

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Таблоїди оцінили образ Меган Маркл / Колаж Главред, фото Instagram/meghan

Коротко:

Що одягла Меган Маркл

Чому її критикують за дорогі речі

Меган Маркл знову опинилася в центрі уваги через дорогий гардероб.

За даними Radaronline, під час візиту до Лондона герцогиня Сассекська з’явилася біля готелю Claridge’s у дизайнерському одязі та аксесуарах загальною вартістю близько 36 тисяч доларів (1,6 млн грн.). На тлі витрат сім’ї це викликало нові дискусії щодо того, як принц Гаррі та його дружина збираються підтримувати звичний рівень життя.

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Напередодні Маркл зустрілася з лауреаткою Нобелівської премії миру Малалою Юсуфзай. За чаєм вони обговорили благодійну ініціативу, приурочену до Міжнародного дня дівчаток.

За оцінкою видання, найдорожчим елементом образу Меган стало кольє вартістю близько 21,4 тисячі доларів. Також на ній були сумка приблизно за 9,36 тисячі, пальто за 2,27 тисячі, світшот за 840 доларів, штани за 940 і взуття вартістю близько тисячі доларів.

Через кілька днів герцогиня відвідала три благодійні організації в Ноттінгемі. Для цієї поїздки вона обрала пальто бренду Joseph вартістю близько 2 тисяч доларів і кашеміровий светр за 470 доларів.

На що живуть Гаррі та Меган

Витрати Сассексів обговорюють на тлі їхніх комерційних проєктів, вартості нерухомості та спроб розвивати власні бренди. Особливу увагу привертає As Ever - лайфстайл-проєкт Меган, який пропонує товари для дому та продукти.

Меган Маркл і принц Гаррі витрачають великі гроші / Фото Instagram/meghan

Джерело, обізнане з обставинами життя пари, припустило, що в довгостроковій перспективі подружжю може бути непросто зберегти колишній рівень витрат. За його словами, питання полягає в тому, чи зможуть їхні доходи та комерційні угоди постійно покривати вартість звичного способу життя. При цьому реальні фінансові можливості сім’ї публічно невідомі.

Значну статтю витрат становить особняк Сассексів у каліфорнійському Монтесіто. У будинку дев’ять спалень і 16 ванних кімнат, а утримання великої території та забезпечення безпеки вимагають значних витрат.

Автор книг про британську королівську сім’ю Том Бауер раніше стверджував, що на підтримку способу життя пари може йти не менше 3 млн доларів на рік. В інших публікаціях фігурували оцінки до 6 млн щорічно. Ці суми не підтверджені фінансовою звітністю подружжя.

Нова нерухомість та бізнес-проєкти

Гаррі та Меган також розглядали можливість купівлі нерухомості в Котсуолдсі вартістю понад 16 млн. Водночас Маркл продовжує розвивати As Ever: серед нових пропозицій бренду видання згадує адвент-календар за 150 доларів.

Меган Маркл зайнята своїми проєктами / Фото Instagram/meghan

Принц Гаррі, у свою чергу, взяв участь у програмі MasterClass, присвяченій переживанню втрати. У ній він розмовляв із нейробіологом Мері-Френсіс О'Коннор про смерть матері, принцеси Діани. За повідомленнями ЗМІ, гонорар за участь міг становити до 100 тисяч доларів.

Таким чином, увага до витрат Сассексів пов’язана не лише з дорогими вбраннями Меган, а й із високою вартістю нерухомості, охорони та комерційними планами родини. Однак стверджувати, що у пари є фінансові проблеми, на підставі цих публікацій не можна: детальні відомості про їхні доходи та витрати не розкриваються.

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Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська актриса та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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