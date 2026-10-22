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ЗСУ провели підземний контрнаступ та розгромили окупантів в тилу - "Хартія"

Руслана Заклінська
22 жовтня 2026, 11:08
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Сили оборони України просунулися на понад 15 кілометрів під землею на Куп’янському напрямку.
ЗСУ провели підземний контрнаступ та розгромили окупантів в тилу - 'Хартія'
ЗСУ провели контрнаступальну операцію "Велес" / Колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Коротко:

  • ЗСУ просунулися під землею на понад 15 км
  • Українські сили зірвали плани РФ проникнути в тил на Куп'янському напрямку
  • Понад 30 окупантів узяли в полон, втрати РФ перевищили 100 осіб

Сили оборони України провели підземну контрнаступальну операцію "Велес" на Куп’янському напрямку. У результаті операції понад 30 військових РФ потрапили в полон, а втрати противника перевищили 100 осіб. Про це повідомив 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія".

За даними корпусу, українські військові поєднали просування підземними комунікаціями з діями на поверхні та ударами безпілотників. Це дозволило позбавити російських окупантів можливості проникнути в тил українських сил у районі Куп’янська.

відео дня

Командир корпусу "Хартія" бригадний генерал Ігор Оболєнський пояснив, що українські військові заздалегідь вивчали тактику противника, який планував використовувати газові трубопроводи для проникнення в тил Сил оборони.

"Ми спостерігали, як противник працює під землею. І вивчали, як він це робить. Росіяни мали намір використати газові шляхопроводи для проникнення в тил наших військ. Тоді ми самі пішли під землю", - розповів Оболєнський.

За його словами, українські військові передбачили дії противника та опанували тактику ведення бойових дій під землею. У "Хартії" розповіли, що українські захисники просунулися підземними комунікаціями на понад 15 кілометрів, узяли в полон більш ніж 30 російських військових і завдали противнику втрат, що перевищили 100 осіб.

До операції "Велес" долучилися бригада "Хартія", штурмовий полк "Р.У.Г", полк безпілотних систем "Лава", підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, зокрема легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК), а також бригада безпілотних систем "Ахіллес".

ЗСУ провели підземний контрнаступ та розгромили окупантів в тилу - 'Хартія'
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Що зміниться у війні навесні - думка комбата

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" вважає, що імперські плани Володимира Путіна приречені на провал. За його словами, навесні може стати зрозуміло, коли та на яких умовах завершиться війна.

На думку командира, Росія воює не лише за українські території, а прагне відновити імперію. Він вважає, що Путін готовий досягати цієї мети будь-якою ціною, не зважаючи на втрати людей і ресурсів.

"Однак його плани приречені на крах, бо справи йдуть погано. Ворог не тільки наступає, а й зазнає втрат", - зазначив "Лука" в інтерв’ю Главреду.

За словами військового, втрати російської армії, можливі конфлікти всередині російської верхівки та далекобійні удари України можуть змінити ситуацію вже навесні. Цей період, як вважає командир, відкриє для України нові можливості та допоможе зрозуміти перспективи завершення війни.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, речник Генштабу Андрій Ковальов спростував заяви Герасимова і навів факти, що не відповідають доповіді російського Генштабу. У тій доповіді ішлося про нібито захоплення з 1 вересня понад 1800 кв. км і 92 населених пунктів згідно з російськими твердженнями.

Начальник комунікацій 7-го корпусу ДШВ Володимир Полевий повідомив про спроби російських сил прорватися в напрямку Запоріжжя через позиції на підступах. Він підкреслив, що росіяни намагаються відкрити шлях до Запоріжжя через рубіж Гуляйполе - Запоріжжя.

Президент Володимир Зеленський констатував, що з початку осені українські війська звільнили більше території і утримують позиції на Донеччині, Харківщині та в Запорізькій області. За його словами, перелік підконтрольних населених пунктів включає Добропілля, Костянтинівку, Олексієво-Дружківку, Оріхів, Новопавлівку, Новоандріївку та Великомихайлівку, і ЗСУ знищують російські сили за 20 кілометрів від Запоріжжя.

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Про джерело: НГУ "Хартія"

13-та бригада оперативного призначення "Хартія" (13 БрОП) - військове формування Національної гвардії України. Після початку російського вторгнення в 2022 році у Харкові створили ДФТГ "Хартія", що входило до 127-ї бригади ТРО. Підрозділ брав участь у боях за Харків і на Харківщині. Взимку 2022 року воював під Бахмутом. На початку 2023 року переформований на 13-ту бригаду НГУ. В 2024 році бригада воювала в районах Очеретиного, Серебрянського лісництва, і на півночі Харківщини, пише Вікіпедія.

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