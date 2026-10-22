Нічна атака на Київ: 1 жертва, понад 20 поранених, пошкоджено станцію швидкої та міст

Країна-агресор Росія атакувала столицю у кілька хвиль.

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Наслідки атаки РФ на Київ 22 жовтня 2026 / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Через атаку на Київ поранено 15 осіб, зокрема двоє підлітків

Пошкоджено Південний міст, зелена гілка метро працює частково

У Печерському районі пошкоджено шість машин швидкої допомоги

У результаті нічної атаки Росії на Київ 22 жовтня поранення отримали 15 осіб, зокрема, двоє 15-річних підлітків. Вісьмох постраждалих госпіталізували до міських лікарень, решті медики надали допомогу на місці. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

Оновлено. О 07:55 у ДСНС повідомили, що внаслідок російського обстрілу загинула 1 людина, 22 постраждали, зокрема 4 дітей.

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З вечора 21 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по шести районах столиці. Виникли пожежі та руйнування.

Дніпровський район. Загинула людина, дитину госпіталізували. Пошкоджено будинки й автомобілі, горіли житлові та нежитлові будівлі. Постраждали ще п’ятеро людей.

Дарницький район. Пошкоджено транспортну інфраструктуру. Постраждалих немає.

Святошинський район. Горіли нежитлова будівля та ресторанний комплекс. Пожежу на площі 1100 кв. м ліквідовано.

Оболонський район. Пошкоджено нежитлові будівлі, виникли пожежі. Постраждали двоє людей. Пожежі ліквідовано.

Печерський район. Пошкоджено будівлі, автомобілі швидкої допомоги та монастир. Постраждали восьмеро людей, серед них троє дітей.

Голосіївський район. Унаслідок влучання в нежитлову будівлю постраждали шестеро людей.

Південний міст і зелена гілка метро

Удар пошкодив Південний міст, зокрема частину розташованої на ньому інфраструктури метрополітену. Через це рух автотранспорту з правого берега на лівий обмежили, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зелена гілка метро працює на двох окремих ділянках:

"Сирець" – "Видубичі";

"Осокорки" – "Червоний хутір".

Пасажирів попереджають, що інтервали між поїздами можуть збільшитися. Обстеження та ремонт мосту продовжать після скасування повітряної тривоги.

Пошкоджена станція швидкої допомоги та пожежа в ресторані

У Печерському районі внаслідок атаки було пошкоджено будівлю станції швидкої допомоги та шість автомобілів екстреної медичної служби. За словами Кличка, медики не постраждали.

У Святошинському районі після удару загорілася будівля ресторану, повідомили в КМВА.

У Дарницькому районі фіксуються пошкодження внаслідок ворожого удару в нежитловому секторі.

Удари по столиці тривали кількома хвилями. Вибухи в Києві пролунали ще ввечері 21 жовтня внаслідок балістичного удару, а згодом окупанти ще кілька разів запускали дрони по місту.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Київ - новини

Як писав Главред, вранці 21 жовтня та в ніч на середу в Києві було чутно вибухи на тлі повітряної тривоги. У Святошинському районі Києва БПЛА влучив у 24-поверхівку.

20 жовтня дрони атакували Київ. Одна людина загинула, ще семеро постраждали. У Солом‘янському районі внаслідок влучання безпілотника пошкоджено будівлю медичного закладу. В іншому районі столиці уламки дрона впали неподалік від житлової забудови. За інформацією мера, у Голосіївському районі їх виявили на відкритій території.

Ще одне падіння уламків зафіксували на залізничній інфраструктурі. У Солом‘янському районі вони впали на колії, однак пожежі не сталося.

Найтяжчі наслідки зафіксували біля автозаправної станції на межі Києва з Київською областю. Там у результаті падіння ворожої безпілотної літальної машини загинула людина, ще семеро - отримали поранення.

Російські балістичні удари по Києву в ніч на 19 жовтня забрали життя 21-річної дівчини, ще троє людей отримали поранення. Під удар потрапили медичний центр, навчальні заклади, житловий багатоповерховий будинок і наземна станція метро на лівому березі.

18 жовтня в Києві також лунали вибухи. У результаті удару РФ у Деснянському районі було зафіксовано влучання в будівлю медичного центру.

Росія готує новий масований удар по Україні - монітори

Країна-агресор Росія може завдати нового масованого удару по Україні впродовж найближчих 72 годин. Під загрозою - об’єкти енергетики по всій країні, а також інфраструктура Києва та західних областей.

Російські війська готуються застосувати значну кількість ударних безпілотників типу "Герань-2" та їхніх аналогів. Ймовірними цілями називають об’єкти енергетичної інфраструктури в різних регіонах України.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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