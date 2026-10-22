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Росія почала бити по Україні новою крилатою ракетою "Філін": що з'ясувало ГУР

Руслана Заклінська
22 жовтня 2026, 12:29
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ГУР встановило, що для навігації ракети використовують китайські технології.
Росія почала бити по Україні новою крилатою ракетою 'Філін': що з'ясувало ГУР
Росія почала застосовувати нову крилату ракету "Філін" / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ГУР

Головне:

  • РФ почала застосовувати нову крилату ракету "Філін"
  • Дальність ракети - до 1200 км, швидкість - до 800 км/год
  • У компонентній базі виявили 35 американських і 22 китайські компоненти

Російські окупанти з кінця літа почали застосовувати нову російську крилату ракету "Філін". Ракета може розвивати швидкість до 800 км/год і долати відстань до 1200 км. Про це повідомило ГУР МО України.

Розробкою ракети займається російське АТ "НПО "Молнія", яке входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Створення "Філіна" є частиною тенденції російського військово-промислового комплексу до розробки відносно дешевих реактивних засобів ураження із наземним запуском.

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За даними української розвідки, ракета має фюзеляж із композитних матеріалів завдовжки 3,5 метра та розмах крил 3 метри. Окремі елементи виготовлені за допомогою 3D-друку.

Ракета
Ракета "Філін" / Інфографіка: Главред

"Філін" запускають із наземної установки за допомогою порохового прискорювача. Він може летіти на наднизьких висотах або підніматися на висоту до 6 км. Існують варіанти ракети з бойовою частиною масою 50 і 100 кг.

ГУР також встановило, що бортове обладнання ракети виготовляє російська компанія "ПЛАЗ", яка бере участь і у виробництві безпілотників "Гарпія". Для наведення на ціль використовуються інерціальна навігаційна система китайського виробництва та 16-канальна система "Комета".

"Електронна компонентна база бортового обладнання подібна до інших російських ракет та БпЛА, але виділяється збільшенням частки китайських компонентів (американських - 35, китайських - 22) та уніфікацією рішень для різних блоків та плат", - розповіли в ГУР.

Водночас ракета оснащена російським двигуном R500 виробництва компанії "Рейнольдс". Цей двигун раніше ідентифікували в крилатих авіаційних ракетах С-71К "Ковер" і С-71М "Монохром".

Як РФ модернізує дрони - пояснення експерта

Росія працює над модернізацією реактивних ударних дронів, намагаючись збільшити їхню швидкість до 750–900 км/год, розповів авіаційний експерт Богдан Долінце розповів в ефірі телеканалу Київ24. За його словами, противник аналізує результати застосування безпілотників і постійно вдосконалює їхні характеристики.

Нині російські реактивні дрони розвивають швидкість приблизно 450–650 км/год. Водночас, за оцінкою Долінце, до кінця року окремі моделі можуть досягти швидкості щонайменше 750 км/год. Теоретична межа для таких апаратів становить 900–1000 км/год, однак не всі безпілотники зможуть вийти на такі показники.

Крім того, Росія може посилювати захист ударних дронів, використовуючи технології, характерні для крилатих ракет. Йдеться, зокрема, про оптичні системи навігації, засоби радіоелектронної боротьби та пристрої відстрілу теплових пасток. На думку експерта, розвиток таких платформ залежатиме й від ефективності українських дронів-перехоплювачів.

"Наступний етап - це швидкісні реактивні ударні платформи зі швидкістю 750, 850, можливо навіть 900 км/год", - наголосив Долінце.

Він зазначив, що для протидії таким цілям Україні потрібно заздалегідь розробляти нові засоби перехоплення на твердому паливі, подібні за призначенням до зенітних або авіаційних ракет. Їхнє застосування має посилити протиповітряну оборону за принципом ізраїльської системи "Залізний купол".

Модернізація російської зброї - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, речник Повітряних сил України полковник Юрій Ігнат повідомив про зростання застосування реактивних БПЛА в ударах по Києву. За оцінкою аналітиків, від 25 до 30 відсотків ударних пакетів складають такі безпілотники.

Ексголовнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про нарощування російського виробництва озброєння та підготовку до нових наступальних операцій на фронті. Він наголошував на важливості посилення виробництва озброєння та організації фортифікаційного будівництва.

"Мілітарний" повідомив про модифікацію російського ударного безпілотника під найменуванням "Гербера-2". Журналісти описали, що апарат був оснащений осколково-фугасною бойовою частиною та збільшеними паливними ємностями.

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Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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