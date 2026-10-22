Зеленський розповів про наслідки ракетної атаки на Київ: загинули люди

За словами Зеленського, російські війська атакували Київ трьома хвилями балістичних ракет, починаючи з вечора 21 жовтня.

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Росія випустила по Києву 21 ракету після переговорів про мир / колаж: Главред, фото: ДСНС України

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У Києві та регіонах поранено 34 особи, серед них п’ятеро дітей

Зеленський закликав посилити тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після чергових переговорів про завершення війни Росія завдала масованого балістичного удару по Києву. За його словами, росіяни випустили по столиці 21 ракету. У результаті атаки загинули дві людини, ще 34 отримали поранення, у тому числі п’ятеро дітей. Про це глава держави написав у Telegram.

За словами Зеленського, російські війська атакували Київ трьома хвилями балістичних ракет, починаючи з вечора 21 жовтня. Удари пошкодили житлові будинки, енергетичні об’єкти, інфраструктуру одного з вокзалів і метрополітену, торгові центри та підприємства. Серед постраждалих об’єктів опинився також монастир.

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Президент додав, що цієї ночі під російськими ударами опинилися загалом 12 областей України.

"У Києві та регіонах поранено 34 особи, серед них п’ятеро дітей. Наразі відомо про двох загиблих", - повідомив Зеленський.

Зеленський закликав посилити тиск на Росію

Глава держави назвав російську ракетну атаку показовою відповіддю на дипломатичні зусилля щодо врегулювання війни.

За його словами, удар стався практично одразу після чергових переговорів, що свідчить про відсутність реальних змін у позиції Москви.

"Фактично одразу після чергових переговорів Росія завдала показового удару. Це означає, що немає реальних змін у її ставленні до всього, що відбувається", - заявив президент.

Зеленський наголосив, що Україна має продовжувати шукати рішення для завершення війни, однак дипломатичні зусилля необхідно підкріплювати конкретними діями щодо Росії.

"Важливо й надалі намагатися знайти правильні рішення, щоб покласти край цій війні. Але коли російська балістика - це відповідь на переговори, необхідно чинити реальний тиск на Росію", - підсумував глава держави.

Атака РФ на Київ у ніч на 22 жовтня 2026 року - новини

Як писав Главред, з вечора 21 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по шести районах столиці. Виникли пожежі та руйнування.

У Києві після масованої нічної атаки тимчасово змінили роботу Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Через пошкодження інфраструктури на Південному мосту потяги курсують лише на двох ділянках "зеленої" лінії. Для перевезення пасажирів також посилюють автобусні маршрути № 22 та № 91.

Відомо, що в ніч на 22 жовтня внаслідок російської атаки на столицю було знищено гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі Києва. Також загорівся ще один торговий центр.

За даними Повітряних сил ЗСУ, минулої ночі основним напрямком удару армії РФ був Київ. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/придушено 181 ворожий БПЛА типу Shahed (з них – 87 реактивних), Гербера, а також дрони інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 32 локаціях, а також падіння уламків у 8 локаціях.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991–2005, 2010–2019), Секретаріат Президента України (2005–2010), пише Вікіпедія.

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