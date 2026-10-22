Усі сім'ї з дітьми мають виїхати з домівок: де оголосили примусову евакуацію

На Донеччині розширили зону обов’язкової евакуації.

https://glavred.net/ukraine/vse-semi-s-detmi-dolzhny-pokinut-svoi-doma-gde-obyavlena-prinuditelnaya-evakuaciya-10806272.html Посилання скопійоване

Евакуація в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/olexandrprokudin

Ключові тези Філашкіна:

Примусову евакуацію розширено на всю Краматорську та Слов’янську громади

Росія щодня атакує міста

Батькам слід негайно евакуювати дітей

У Донецькій області розширили зону обов’язкової примусової евакуації родин із дітьми. Тепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами очільника ОВА, російські війська щодня атакують Краматорськ і Слов’янськ. Під ударами опиняються житлові квартали, цивільний транспорт і місця скупчення людей.

відео дня

"Звертаюся до батьків: не наражайте дітей на небезпеку і не чекайте, поки російський удар станеться поруч із вашим будинком. Евакуюйтеся зараз", - закликав Філашкін.

До евакуації залучили спеціалізовані групи поліції та ДСНС. Після прибуття до транзитного пункту родинам допоможуть організувати переїзд до безпечніших регіонів України. У владі наголошують, що головний пріоритет - збереження життя дітей.

Слов'янськ / Інфографіка: Главред

Евакуація в Україні - новини за темою

Нагадаємо, раніше Філашкін повідомив про розширення зони обов'язкової примусової евакуації дітей у Донеччині. До зони включено села Адамівка, Глибока Макатиха і Микільське та низку вулиць Слов'янська.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про розширення зони примусової евакуації у Краматорську. Він уточнив, що рішення охоплює 130 адрес міста.

Як раніше повідомляв Главред, українська компанія SkyFall розробила повітряний безпілотник StarGate для евакуації поранених з поля бою. За даними розробника, дрон може транспортувати поранених у бронежилетах.

Читайте також:

Про персону: Вадим Філашкін Вадим Філашкін - український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред