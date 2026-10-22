Ціль — мости, Києву загрожує удар балістикою: названо можливі терміни атаки

Сьогодні впродовж дня зберігається висока небезпека застосування балістичних ракет по столиці України.

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Під удар РФ може потрапити один із мостів у Києві / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МО РФ

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Протягом дня Києву загрожує удар балістичними ракетами

Можливою ціллю військової атаки названо один із мостів столиці

Жителів закликають одразу проходити в укриття під час тривоги

У четвер, 22 жовтня, протягом усього дня для Києва зберігається висока загроза застосування балістичної зброї з боку армії країни-агресора РФ. Про це повідомляє Telegram-канал Оперативний інформ.

За наявною інформацією, однією з можливих цілей атаки може стати один із мостів столиці.

відео дня

Мешканців та гостей Києва закликають бути надзвичайно уважними, стежити за офіційними повідомленнями та, у разі оголошення повітряної тривоги, негайно прямувати до найближчих укриттів.

"Сьогодні протягом дня існує загроза застосування балістичних ракет по Києву. Ворог планує атакувати один із мостів у столиці. Реагуйте на тривоги", - йдеться в повідомленні.

Росія готує новий масований удар по Україні - монітори

Країна-агресор Росія може завдати нового масованого удару по Україні протягом найближчих 72 годин. Під загрозою - об’єкти енергетики по всій країні, а також інфраструктура Києва та західних областей.

Російські війська готуються застосувати значну кількість ударних безпілотників типу "Герань-2" та їхніх аналогів. Ймовірними цілями називають об’єкти енергетичної інфраструктури в різних регіонах України.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атака РФ на Київ у ніч на 22 жовтня 2026 року - новини

Як писав Главред, у результаті нічної атаки Росії на Київ 22 жовтня загинула 1 людина, 22 постраждали, зокрема, 4 дітей. З вечора 21 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по шести районах столиці. Виникли пожежі та руйнування.

У Києві після масованої нічної атаки тимчасово змінили роботу Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Через пошкодження інфраструктури на Південному мосту поїзди курсують лише на двох ділянках "зеленої" лінії. Для перевезення пасажирів також посилюють автобусні маршрути № 22 та № 91.

Відомо, що в ніч на 22 жовтня внаслідок російської атаки на столицю було знищено гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі Києва. Також загорівся ще один торговий центр.

За даними Повітряних сил ЗСУ, минулої ночі основним напрямком удару армії РФ був Київ. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/придушено 181 ворожий БПЛА типу Shahed (з них – 87 реактивних), Гербера, а також дрони інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 32 локаціях, а також падіння уламків у 8 локаціях.

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Про джерело: Оперативний інформ "Оперативний інформ" (@operinform) - це публічний український Telegram-канал, що спеціалізується на оперативному моніторингу військової ситуації та повітряних загроз. Аудиторія каналу налічує понад 135–140 тисяч підписників. На каналі можна знайти: Оперативні попередження про ракетні та дронові загрози (БПЛА "Шахед", балістичні та крилаті ракети). Фокус на Київ та Київську область (траєкторії польоту цілей, прив’язка до районів столиці).

Повідомлення про роботу ППО та вильоти ворожої авіації/запуски ракет з території РФ.

Короткий огляд ключових військово-політичних новин. Використовується як моніторинговий ресурс (OSINT / відстеження повітряних цілей).

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