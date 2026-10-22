Ціль — мости, Києву загрожує удар балістикою: названо можливі терміни атаки

Коротко:
- Протягом дня Києву загрожує удар балістичними ракетами
- Можливою ціллю військової атаки названо один із мостів столиці
- Жителів закликають одразу проходити в укриття під час тривоги
У четвер, 22 жовтня, протягом усього дня для Києва зберігається висока загроза застосування балістичної зброї з боку армії країни-агресора РФ. Про це повідомляє Telegram-канал Оперативний інформ.
За наявною інформацією, однією з можливих цілей атаки може стати один із мостів столиці.
Мешканців та гостей Києва закликають бути надзвичайно уважними, стежити за офіційними повідомленнями та, у разі оголошення повітряної тривоги, негайно прямувати до найближчих укриттів.
"Сьогодні протягом дня існує загроза застосування балістичних ракет по Києву. Ворог планує атакувати один із мостів у столиці. Реагуйте на тривоги", - йдеться в повідомленні.
Росія готує новий масований удар по Україні - монітори
Країна-агресор Росія може завдати нового масованого удару по Україні протягом найближчих 72 годин. Під загрозою - об’єкти енергетики по всій країні, а також інфраструктура Києва та західних областей.
Російські війська готуються застосувати значну кількість ударних безпілотників типу "Герань-2" та їхніх аналогів. Ймовірними цілями називають об’єкти енергетичної інфраструктури в різних регіонах України.
Атака РФ на Київ у ніч на 22 жовтня 2026 року - новини
Як писав Главред, у результаті нічної атаки Росії на Київ 22 жовтня загинула 1 людина, 22 постраждали, зокрема, 4 дітей. З вечора 21 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по шести районах столиці. Виникли пожежі та руйнування.
У Києві після масованої нічної атаки тимчасово змінили роботу Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Через пошкодження інфраструктури на Південному мосту поїзди курсують лише на двох ділянках "зеленої" лінії. Для перевезення пасажирів також посилюють автобусні маршрути № 22 та № 91.
Відомо, що в ніч на 22 жовтня внаслідок російської атаки на столицю було знищено гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі Києва. Також загорівся ще один торговий центр.
За даними Повітряних сил ЗСУ, минулої ночі основним напрямком удару армії РФ був Київ. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/придушено 181 ворожий БПЛА типу Shahed (з них – 87 реактивних), Гербера, а також дрони інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 32 локаціях, а також падіння уламків у 8 локаціях.
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Про джерело: Оперативний інформ
"Оперативний інформ" (@operinform) - це публічний український Telegram-канал, що спеціалізується на оперативному моніторингу військової ситуації та повітряних загроз.
Аудиторія каналу налічує понад 135–140 тисяч підписників.
На каналі можна знайти:
- Оперативні попередження про ракетні та дронові загрози (БПЛА "Шахед", балістичні та крилаті ракети). Фокус на Київ та Київську область (траєкторії польоту цілей, прив’язка до районів столиці).
- Повідомлення про роботу ППО та вильоти ворожої авіації/запуски ракет з території РФ.
- Короткий огляд ключових військово-політичних новин.
Використовується як моніторинговий ресурс (OSINT / відстеження повітряних цілей).
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