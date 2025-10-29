РФ зібрала 11 тисяч військових для оточення одного міста: ДШВ показали план ворога

Окремі групи противника інфільтрувалися в місто.

РФ зібрала 11 тисяч осіб для оточення Покровська / Колаж: Главред, фото: 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Головне:

РФ планує оточити Покровську агломерацію з кількох напрямків

Загалом на напрямку зосереджено до 27 тисяч особового складу РФ

Окремі групи противника інфільтрувалися в місто

Російські окупаційні війська планують оточити Покровську агломерацію на Донеччині з кількох напрямків. Ворог стягнув 11 тисяч осіб для реалізації задуму. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За даними захисників, для реалізації задуму з оточення Покровської агломерації РФ залучила близько 11 тисяч осіб. Загалом у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ворог накопичив близько 27 тисяч осіб, приблизно 100 танків, до 260 бойових броньованих машин, до 160 гармат та мінометів.

За інформацією військових, окремі ворожі групи інфільтрувалися в місто. Їхня головна мета - просунутися на північний захід і північ від Покровська.

"Захисники Покровської агломерації продовжують оборонну операцію", - наголосили в Десантно-штурмових військах.

За останні два дні у смузі відповідальності 7 корпусу ліквідовано 90 окупантів, ще 42 поранені. Також знищено 1 бронетранспортер, 3 бойові машини піхоти, 3 автомобілі та 1 мотоцикл, збито або посаджено 158 дронів різних типів. Безпосередньо у Покровську українські воїни знищили 18 окупантів.

План оточення Покровська / Фото: facebook.com/7CorpsDSHV

Що відбувається у Покровську - думка експерта

Військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу "Київ 24" розповів, що ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найнапруженіших на фронті. Частини противника вже присутні в межах міста й діють невеликими мобільними групами, використовуючи тактику просочування.

"Залізниця розділяє Покровськ - менша частина це північна і трохи більша - південна. В південній частині ворог пересувається, там постійно тривають сутички. Присутній ворог і в північній частині, на жаль, і там також тривають постійні сутички. Ворог переміщується по місту, не скрізь він закріпився, але ми чудово розуміємо, що якщо він там присутній, то і закріпиться скоро", - зазначив він.

За словами Поповича, існує реальна загроза обходу Покровська з півночі, що може створити для українських військ критичну ситуацію. Успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку можуть стримати таку загрозу, але якщо росіяни просунуться від Родинського на Гришине, тоді, на думку Поповича, доведеться залишати Покровськ.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація у Покровську - останні новини

Як повідомляв Главред, Путін наказав захопити Покровськ до середини листопада, оскільки місто є ключовим логістичним вузлом для ЗСУ. Частина російських підрозділів уже проникла в місто, але про повне оточення мова не йде - бої тривають як зовні, так і всередині міста.

Також на фронті за минулу добу відбулося 135 бойових зіткнень. Ситуація залишається напруженою на кількох напрямках, найгарячіше - на Покровському напрямку. Там російські окупанти атакували 45 разів, але зазнали значних втрат.

Крім цього, за даними DeepState, третина міста вже в "сірій зоні", ворог веде бої всередині населеного пункту та закріплюється в житлових кварталах. Дороги контролюють ворожі БПЛА, тож постачання й ротація ускладнені.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

