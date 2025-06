Чи зменшиться кількість атак РФ по Україні після операції СБУ: в ISW здивували

Ключові тези:

Українська операція зі знищення російської стратегічної авіації може тимчасово обмежити спроможність країни-агресора Росії завдавати ударів по Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, операція СБУ 1 червня була спрямована проти літаків Ту-95 і Ту-22М3, які Росія використовує для запуску крилатих ракет по Україні, а також систем дальнього радіолокаційного виявлення і управління, які Росія використовує для ідентифікації українських систем ППО і координації наведення російських винищувачів.

Зазначається, що українські джерела повідомили, що Росія все частіше використовує літаки Су, а не стратегічні бомбардувальники, для запуску крилатих ракет.

"Росія, ймовірно, звернулася до літаків Су, щоб не ризикувати своїми стратегічними бомбардувальниками, що говорить про те, що Росія стурбована своєю обмеженою кількістю стратегічних бомбардувальників", - наголошують аналітики.

В ISW також зауважили, що збиття російського літака А-50 раніше тимчасово обмежило дії російської авіації над Україною.

"Українська атака 1 червня змусить російських чиновників розглянути можливість перерозподілу російських систем ППО для охоплення значно ширшого діапазону території і, можливо, розгортання мобільних груп ППО, які зможуть швидше реагувати на можливі аналогічні удари українських безпілотників у майбутньому", - підсумували в Інституті вивчення війни.

Як повідомляв Главред, очільник Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що спецоперація в країні-агресорці Росії, під час якої відбувся удар дронами по чотирьох військових аеродромах у тилу, де дислокується ворожа авіація, готувався півтора року. Внаслідок успішної спецоперації був уражений 41 ворожий літак стратегічної авіації.

Також вже опубліковано перший супутниковий знімок, який ілюструє пошкодження на авіабазі "Бєлая" Іркутської області Росії. Даний знімок демонструє ураження щонайменше чотирьох літаків, що дислокувалися у час атаки на території авіабази.

Водночас, керівник Центру протидії дезінформації Ради національні безпеки і оборони Андрій Коваленко розповів, що мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.