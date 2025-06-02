Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Чи зменшиться кількість атак РФ по Україні після операції СБУ: в ISW здивували

Марія Николишин
2 червня 2025, 12:48
464
РФ використовувала літаки Су, щоб не ризикувати стратегічними бомбардувальниками.
Чи зменшиться кількість атак РФ по Україні після операції СБУ: в ISW здивували
Удари по аеродромах Росії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Ключові тези:

  • Росії, ймовірно, буде складно замінити пошкоджені та знищені літаки
  • Це може обмежити спроможність РФ завдавати ударів по Україні
  • Ймовірно, Росія більше не виробляє шасі для бомбардувальників Ту-95 і Ту-22

Українська операція зі знищення російської стратегічної авіації може тимчасово обмежити спроможність країни-агресора Росії завдавати ударів по Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, операція СБУ 1 червня була спрямована проти літаків Ту-95 і Ту-22М3, які Росія використовує для запуску крилатих ракет по Україні, а також систем дальнього радіолокаційного виявлення і управління, які Росія використовує для ідентифікації українських систем ППО і координації наведення російських винищувачів.

відео дня

"Росії, ймовірно, буде складно замінити літаки, які українські сили пошкодили і знищили. Один із пов'язаних із Кремлем воєнкорів заявив, що Росія більше не виробляє шасі для бомбардувальників Ту-95 і Ту-22, і зазначив, що шасі неможливо замінити", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські джерела повідомили, що Росія все частіше використовує літаки Су, а не стратегічні бомбардувальники, для запуску крилатих ракет.

"Росія, ймовірно, звернулася до літаків Су, щоб не ризикувати своїми стратегічними бомбардувальниками, що говорить про те, що Росія стурбована своєю обмеженою кількістю стратегічних бомбардувальників", - наголошують аналітики.

В ISW також зауважили, що збиття російського літака А-50 раніше тимчасово обмежило дії російської авіації над Україною.

"Українська атака 1 червня змусить російських чиновників розглянути можливість перерозподілу російських систем ППО для охоплення значно ширшого діапазону території і, можливо, розгортання мобільних груп ППО, які зможуть швидше реагувати на можливі аналогічні удари українських безпілотників у майбутньому", - підсумували в Інституті вивчення війни.

Чи зменшиться кількість атак РФ по Україні після операції СБУ: в ISW здивували
Літаки Ту / Інфографіка: Главред

Операція СБУ "Павутина" - що відомо

Як повідомляв Главред, очільник Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що спецоперація в країні-агресорці Росії, під час якої відбувся удар дронами по чотирьох військових аеродромах у тилу, де дислокується ворожа авіація, готувався півтора року. Внаслідок успішної спецоперації був уражений 41 ворожий літак стратегічної авіації.

Також вже опубліковано перший супутниковий знімок, який ілюструє пошкодження на авіабазі "Бєлая" Іркутської області Росії. Даний знімок демонструє ураження щонайменше чотирьох літаків, що дислокувалися у час атаки на території авіабази.

Водночас, керівник Центру протидії дезінформації Ради національні безпеки і оборони Андрій Коваленко розповів, що мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено.

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

СБУ російський літак Інститут вивчення війни атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Я не впевнений, що РФ готова": Зеленський висловився про переговори в Стамбулі

"Я не впевнений, що РФ готова": Зеленський висловився про переговори в Стамбулі

13:42Політика
Чи зменшиться кількість атак РФ по Україні після операції СБУ: в ISW здивували

Чи зменшиться кількість атак РФ по Україні після операції СБУ: в ISW здивували

12:48Війна
Голова СБУ зробив заяву про історичну спецоперацію: скільки літаків РФ знищено

Голова СБУ зробив заяву про історичну спецоперацію: скільки літаків РФ знищено

12:26Світ
Реклама

Популярне

Більше
Куди в жодному разі не можна ходити 2 червня: прикмети, яких варто дотримуватися

Куди в жодному разі не можна ходити 2 червня: прикмети, яких варто дотримуватися

Переляканий утік від журналістів: Мединський злякався камер після атаки на РФ

Переляканий утік від журналістів: Мединський злякався камер після атаки на РФ

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 червня (оновлюється)

"Не забуду ніколи": Наталка Денисенко розповіла про біль після розлучення

"Не забуду ніколи": Наталка Денисенко розповіла про біль після розлучення

Карта Deep State онлайн за 2 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

14:01

"Моссад" про операцію СБУ в РФ: Зеленський довів, що має козирі

13:58

Де число 70 серед десяток: треба мати "зір орла", щоб знайти відповідь

13:42

"Я не впевнений, що РФ готова": Зеленський висловився про переговори в СтамбуліВідео

13:14

Китайський гороскоп на завтра 3 червня: Козлам - сварки, Собакам - небезпека

13:03

Нова перша леді Польщі: що відомо про дружину Кароля Навроцького

Путін гратиме в переговори, поки Трамп не "дозріє" на вимоги РФ - Борис БондарєвПутін гратиме в переговори, поки Трамп не "дозріє" на вимоги РФ - Борис Бондарєв
12:55

СБУ затримала агента РФ, який готував теракти в Києві

12:48

Чи зменшиться кількість атак РФ по Україні після операції СБУ: в ISW здивували

12:34

В Україні впали ціни на яйця: скільки коштує десяток

12:26

Голова СБУ зробив заяву про історичну спецоперацію: скільки літаків РФ знищено

Реклама
12:17

Чи можна носити одяг померлих: священик дав однозначну відповідьВідео

11:53

4 знаки зодіаку, які в червні здійснять свою мрію

11:52

"Ситуація складна": в ДПСУ розповіли про просування РФ у Сумській області

11:51

Чому 3 червня не можна просити в борг: яке свято і день ангела

11:44

В Україні продають підроблене пальне: яка область лідирує за нелегальними АЗС

11:03

Справжній обвал цін: в Україні подешевшали одразу кілька популярних овочів

10:47

Мінфін перестрахується: стало відомо, чи закладуть витрати на війну в Держбюджет 2026

10:30

З днем народження жінці - дуже красиві привітання та відгуки

10:28

Масована атака на аеродроми РФ: стало відомо, скільки літаків було знищеноВідео

10:12

Трамп поширив божевільну теорію про те, що Байдена "стратили" і замінили роботом

10:09

В США хочуть запровадити найжорстокіші санкції проти РФ: відомі терміни

Реклама
09:54

Українцям блокуватимуть картки: що краще не вказувати в призначенні платежу

09:26

Гороскоп на завтра 3 червня: Скорпіонам - винагорода, Рибам - здійснення мрії

09:14

Після операції СБУ: з'явився перший супутниковий знімок аеродрому РФ

09:13

"Страшні слова": що відбувається з путіністом Філіпом Кіркоровим

09:05

Ядерні сили Росії ніхто не атакувавПогляд

08:55

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 червня (оновлюється)

08:41

Карта Deep State онлайн за 2 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:20

Окупанти захопили два села в Донецькій області: деталі від ISW

07:59

"У нас зв'язок": відомий співак покликав Каменських на побачення і зробив зізнання

07:54

Кароль Навроцький став президентом Польщі: що він говорив про Україну

07:10

Де число 32 на картинці: загадка на 5 секунд для найсміливіших розумників

06:40

РФ атакувала Харків дронами і балістикою: постраждали люди, зокрема й діти

06:00

Удари по аеродромах: чому ніякої ядерної відповіді не будеПогляд

05:55

Посилений шторм атакував країну: "трусить" майже 8-бальна магнітна буря

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти конячку

04:30

Принесе удачу та достаток: щасливе число для кожної людини за місяцем народження

03:04

Що лякає Кремль: політолог назвав головні страхи Москви у війні з УкраїноюВідео

02:38

Переляканий утік від журналістів: Мединський злякався камер після атаки на РФВідео

02:15

Дрони везли "під ковпаком" СБУ: нові деталі ударів по "ядерних" аеродромах РФ

01:49

Зеленський попередив про новий масований удар: що готує РФ після 500 дронів за ніч

Реклама
01:30

Останній дзвоник Варвари Кошової: який вигляд мала старша донька коміка на святі

00:58

"Не забуду ніколи": Наталка Денисенко розповіла про біль після розлучення

00:52

"Співчуття" від США і розмова про Стамбул: що Рубіо сказав Лаврову під час дзвінка

01 червня, неділя
23:57

Термінова нарада у Києві: Зеленський реагує на удар по навчальному полігону ЗСУ

23:04

Маск знову здивував коментарем про війну: реакція на удар по авіації РФ

23:03

"Моя доця": Ольга Сумська публічно звернулася до "російської" доньки

22:21

Діяли у 3 часових поясах прямо під носом ФСБ: Зеленський здивував деталями атаки на РФ

22:16

"Розстріляти ухилянтів": у Мережі жорстко відповіли на "зашквар" депутата з "ЄС"

22:00

"Вже давно підмовляли мене": Камалія звалилася з коняВідео

21:48

"Русский Перл-Харбор": Західний аналітик вказав на подвійний провал оборони РФ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти