Масована атака на аеродроми РФ: стало відомо, скільки літаків було знищено

Стратегічна авіація країни-агресорки Росії зазнала серйозних втрат завдяки потужній спецоперації СБУ.

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Стало відомо, скільки літаків було знищено під час удару по аеродромах РФ/ колаж: Главред, фото: скрін

Коротко:

Російська стратегічна авіація зазнала серйозних втрат завдяки спецоперації СБУ

Було знищено мінімум 13 російських літаків, ще більше зазнали пошкоджень

У неділю, 1 червня, дрони масовано вдарили по військових об’єктах на території країни-агресорки Росії. Вдалу спецоперацію провела Служба безпеки України.

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національні безпеки і оборони Андрій Коваленко розповів, скільки саме літаків було знищено під час потужного удару по російських аеродромів.

відео дня

Він зазначив, що знищені були мінімум 13 російських літаків.

"Мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено на болотах", – повідомив Коваленко.

Удар по аеродромах в РФ/ скрін з відео

Дивіться відео удару по аеродромах РФ:

Спецоперація СБУ 1 червня 2025 року – що відомо

Як повідомляв Главред, 1 червня відбулися потужні вибухи на аеродромах у РФ, уражено понад 40 літаків. Було атаковано військові аеродроми Оленья, Біла, Іваново та Дягилево – там базується стратегічна авіація країни-агресорки Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Пізніше в СБУ повідомили, що була проведена спецоперація "Павутина". СБУ підтвердила, що в ході спецоперації було вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. Орієнтовна вартість враженої авіації складає 7 мільярдів доларів.

Після цього з’явилися нові деталі ударів по російських аеродромах 1 червня. Операція СБУ стала подією, яка не має аналогів за весь час війни. Операція була ретельно підготовлена і зайняла значний час. Дрони ввозили до РФ таємно протягом кількох тижнів під контролем СБУ.

Нагадаємо, з'явився перший супутниковий знімок аеродрому РФ після ударів. OSINT-аналітик говорить, що українська операція досягла "чудового успіху".

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Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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