Масована атака на аеродроми РФ: стало відомо, скільки літаків було знищено

Коротко:
- Російська стратегічна авіація зазнала серйозних втрат завдяки спецоперації СБУ
- Було знищено мінімум 13 російських літаків, ще більше зазнали пошкоджень
У неділю, 1 червня, дрони масовано вдарили по військових об’єктах на території країни-агресорки Росії. Вдалу спецоперацію провела Служба безпеки України.
Керівник Центру протидії дезінформації Ради національні безпеки і оборони Андрій Коваленко розповів, скільки саме літаків було знищено під час потужного удару по російських аеродромів.
Він зазначив, що знищені були мінімум 13 російських літаків.
"Мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено на болотах", – повідомив Коваленко.
Дивіться відео удару по аеродромах РФ:
Спецоперація СБУ 1 червня 2025 року – що відомо
Як повідомляв Главред, 1 червня відбулися потужні вибухи на аеродромах у РФ, уражено понад 40 літаків. Було атаковано військові аеродроми Оленья, Біла, Іваново та Дягилево – там базується стратегічна авіація країни-агресорки Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.
Пізніше в СБУ повідомили, що була проведена спецоперація "Павутина". СБУ підтвердила, що в ході спецоперації було вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. Орієнтовна вартість враженої авіації складає 7 мільярдів доларів.
Після цього з’явилися нові деталі ударів по російських аеродромах 1 червня. Операція СБУ стала подією, яка не має аналогів за весь час війни. Операція була ретельно підготовлена і зайняла значний час. Дрони ввозили до РФ таємно протягом кількох тижнів під контролем СБУ.
Нагадаємо, з'явився перший супутниковий знімок аеродрому РФ після ударів. OSINT-аналітик говорить, що українська операція досягла "чудового успіху".
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Що за відомство СБУ?
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