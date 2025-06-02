Після операції СБУ: з'явився перший супутниковий знімок аеродрому РФ

OSINT-аналітик говорить, що українська операція досягла "чудового успіху".

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Супутниковий знімок аеродрому "Бєлая" / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, x.com/csbiggers

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Опубліковано супутниковий знімок пошкоджень на авіабазі "Бєлая"

Там уражено щонайменше 4 літаки

1 червня Україна здійснила атаки по кількох російських аеродромах, де було уражено десятки ворожих стратегічних бомбардувальників. Вже опубліковано перший супутниковий знімок, який ілюструє пошкодження на авіабазі "Бєлая" Іркутської області Росії. Супутниковий знімок оприлюднив OSINT-аналітик Кріс Біггерс на своїй сторінці у мережі X.

Так, даний знімок демонструє ураження щонайменше чотирьох літаків, що дислокувалися у час атаки на території авіабази. Йдеться зокрема про:

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ураження 3 бортів стратегічної авіації Ту-95МС;

ураження 1 літака Ту-22М3.

Супутниковий знімок з аеродрому "Бєлая" / фото: x.com/csbiggers

Водночас, один літак Ту-95МС, як ілюструє знімок, ймовірно, могло бути пошкоджено під час атаки.

OSINT-аналітик також прокоментував кадр, який ілюструє наслідки удару. За його словами, українська розвідка досягла "чудового успіху".

"Сьогодні українська розвідка запустила 117 ударних безпілотників з вантажівок, розміщених поблизу російських авіабаз. Цього ранку я дав завдання кільком збирачам через @umbraspace, і мої перші зображення вже почали оброблятися. Який чудовий успіх у добре виконаній операції", - наголосив Біггерс.

Літаки РФ / Інфографіка: Главред

Спецоперація СБУ - що відомо

Як повідомляв Главред, 1 червня стало відомо, що у Мурманській області горить військовий аеродром стратегічної авіації агресора Росії Оленья. Там прогриміло щонайменше 10 вибухів. Пізніше стало відомо про атаки на аеродроми аеродроми Бєлая, Іваново та Дягилево.

Служба безпеки України офіційно підтвердила причетність до спецоперації "Павутина", в ході якої були атаковані російські літаки. Загалом було вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах РФ. Орієнтовна вартість враженої авіації складає 7 мільярдів доларів.

Відомо, що операція Служби безпеки України під назвою "Павутина" була ретельно підготовлена і зайняла значний час. Вона збіглася з критичним етапом війни, коли стало очевидно, що запропонований президентом США Дональдом Трампом мирний план не приносить результатів.

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