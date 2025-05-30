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ГУР провело "вибухову" операцію в районі військової бухти РФ - джерела

Марія Николишин
30 травня 2025, 15:44
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На місце вибухів прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги.
ГУР провело 'вибухову' операцію в районі військової бухти РФ - джерела
Операція ГУР в РФ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Коротко:

  • У Владивостоці пролунало кілька вибухів
  • Їх чули поблизу бухти "Десантна"
  • Це була спецоперація ГУР

Зранку 30 травня у російському Владивостоку поблизу бухти "Десантна" відбулось два потужних вибухи. Це стало наслідком успішної операції ГУР. Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що відбулось щонайменше два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти (в/ч 30926).

відео дня

Один вибух пролунав в районі КПП, другий - в місці перебування особового складу і командування військової частини.

"Уражено живу силу, військову техніку, спецзасоби", - йдеться в повідомленні.

Крім того, місцеві жителі заявляли, що на місце події прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційних гелікоптер.

Водночас, влада регіону очікувано повідомила, що причиною інциденту був вибух двох газових балонів в результаті якого ніхто не постраждав.

Операції ГУР - що відомо

Як повідомляв Главред, спецпідрозділ ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України 2 травня 2025 року успішно ліквідували російський Су-30. Збиття відбулося у Чорному морі і офіційно стало першим у світі знищенням бойового літака морським дроном.

24 квітня в ГУР повідомили, що на військовому аеродромі в Ростові-на-Дону було знищено багатоцільовий винищувач Су-30СМ.

Крім того, 1 квітня дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Prymarу" атакували російські судна в Криму. Пізніше українські розвідники також завдали удару по зенітно-ракетному комплексу "ТОР-М2" окупаційних військ.

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Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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