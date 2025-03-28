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Путін закликає до "тимчасового управління" в Україні: як відреагували в США

Даяна Швець
28 березня 2025, 08:26
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Росія запропонувала новий сценарій для України, начебто, за словами Путіна, задля миру.
Путін закликає до 'тимчасового управління' в Україні: як відреагували в США
В Білому домі відреагували на заяви Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Про що мова:

  • Путін запропонував ввести в Україні тимчасове міжнародне управління під егідою ООН і ряду країн.
  • США жорстко відповіли, що влада в Україні визначається народом і Конституцією.

Російський президент Володимир Путін виступив з пропозицією ввести в Україні тимчасове управління під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори. Як аргумент він використав те, що начебто із таким урядом можна як починати мирні перемовини, так і підписувати "легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними", передавали російські ЗМІ.

В США не залишилися осторонь і дали свою відповідь на таку російську пропозицію. У Білому домі у коментарі Reuters підкреслили, що владу в Україні обирає народ.

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"Влада в Україні визначається її конституцією та народом країни", - заявив представник Ради національної безпеки Білого дому, коментуючи заяви Путіна.

Він зазначив Кремлю, що балачок про "тимчасове управління" бути не може.

Вибори та зміна влади в Україні - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, нещодавно в США сказали, коли відбудуться вибори в Україні. Спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Київ вже погодився їх провести.

Президент України Володимир Зеленський виступав з заявою, що готовий піти з посади президента. Однак, якщо це потрібно заради миру для України.

Водночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відповів, чи проведуть вибори і скасують воєнний стан у разі перемир'я. За його словами, у випадку прийняття рішення щодо тридцятиденного припинення вогню ситуація в Україні буде непередбачувана.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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