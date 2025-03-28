Путін закликає до 'тимчасового управління' в Україні: як відреагували в США

Про що мова:
- Путін запропонував ввести в Україні тимчасове міжнародне управління під егідою ООН і ряду країн.
- США жорстко відповіли, що влада в Україні визначається народом і Конституцією.
Російський президент Володимир Путін виступив з пропозицією ввести в Україні тимчасове управління під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори. Як аргумент він використав те, що начебто із таким урядом можна як починати мирні перемовини, так і підписувати "легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними", передавали російські ЗМІ.
В США не залишилися осторонь і дали свою відповідь на таку російську пропозицію. У Білому домі у коментарі Reuters підкреслили, що владу в Україні обирає народ.
"Влада в Україні визначається її конституцією та народом країни", - заявив представник Ради національної безпеки Білого дому, коментуючи заяви Путіна.
Він зазначив Кремлю, що балачок про "тимчасове управління" бути не може.
Вибори та зміна влади в Україні - що відомо
Як раніше повідомляв Главред, нещодавно в США сказали, коли відбудуться вибори в Україні. Спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Київ вже погодився їх провести.
Президент України Володимир Зеленський виступав з заявою, що готовий піти з посади президента. Однак, якщо це потрібно заради миру для України.
Водночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відповів, чи проведуть вибори і скасують воєнний стан у разі перемир'я. За його словами, у випадку прийняття рішення щодо тридцятиденного припинення вогню ситуація в Україні буде непередбачувана.
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Що потрібно знати про Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.
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