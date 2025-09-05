Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

Віталій Кірсанов
5 вересня 2025, 23:14
273
Перша партія з 840 модулів ERAM прибуде в Україну до кінця жовтня 2026 року.
Україні дозволено купити до 3350 ракет ERAM
Україні дозволено купити до 3350 ракет ERAM / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

  • Україні дозволено купити до 3350 ракет ERAM
  • Перші 10 ракет буде поставлено в жовтні 2025 року

У серпні США схвалили продаж Україні 3350 крилатих ракет ERAM. Але в значних кількостях вони почнуть надходити тільки наступного року. Про це пише Aviationweek.

Йдеться про Extended-Range Attack Munition (ERAM) - ракети, які можна використовувати з винищувачів F-16 та українських МіГ-29.

відео дня

Видання зазначає, що для американського ВПК, який звик до тривалих циклів розроблення і виробництва зброї, ракети ERAM стали одним із перших продуктів нової парадигми "швидких закупівель". Пентагон опублікував тендер на розробку і виробництво цих ракет тільки в серпні минулого року, а перші поставки мають відбутися вже в жовтні цього року.

Хоча Україні дозволено купити до 3350 ракет, перша вироблена партія буде мізерною: перші 10 ракет буде поставлено в жовтні.

Ситуація має покращитися наступного року. Згідно з документами, які отримало видання, партія з 840 модулів ERAM, розділених на дві конструкції, окремо виготовлені компаніями CoAspire і Zone 5 Technologies, буде поставлена до кінця жовтня 2026 року.

Військова допомога - новини за темою

Як повідомляв Главред, Державний департамент США схвалив контрактна постачання Україні авіаційних керованих боєприпасів ERAM і супутнього обладнання на загальну суму 825 мільйонів доларів.

Президент США Дональд Трамп має намір в односторонньому порядку переглянути 38-річний договір про контроль над озброєннями. Зокрема, це дасть змогу продавати іншим країнам сучасні дрони типу MQ-9 Reaper та інші передові моделі.

Бельгія може передати Україні винищувачі F-16 уже в найближчий місяць. Про це в Одесі під час брифінгу заявив міністр закордонних справ країни Максим Прево.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп крилаті ракети військова допомога новини України новини України та світу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

23:14Світ
Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати

Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати

23:02Синоптик
У Європі відмовилися передавати Україні заморожені активи Росії

У Європі відмовилися передавати Україні заморожені активи Росії

22:52Світ
Реклама

Популярне

Більше
Прихована сторінка історії: хто був останнім диктатором в Україні

Прихована сторінка історії: хто був останнім диктатором в Україні

Кривава Повня у вересні: тільки 2 знаки зодіаку отримають фінансовий успіх

Кривава Повня у вересні: тільки 2 знаки зодіаку отримають фінансовий успіх

Окупанти поклали око на три міста: у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь

Окупанти поклали око на три міста: у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь

"На цей раз ще безжальніше": колишня дружина Комарова розповіла про розставання

"На цей раз ще безжальніше": колишня дружина Комарова розповіла про розставання

Гороскоп на завтра 6 вересня: Терезам - море компліментів, Рибам - скрутне становище

Гороскоп на завтра 6 вересня: Терезам - море компліментів, Рибам - скрутне становище

Останні новини

23:14

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

23:02

Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати

22:53

Набряки на обличчі та під очима: як їх прибрати

22:52

У Європі відмовилися передавати Україні заморожені активи Росії

21:58

"Нам все одно": Угорщина раптово пішла проти Путіна через Україну

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
21:55

Трамп може зняти обмеження на експорт дронів, необхідні для України - Reuters

21:50

Спалить російську ППО: українські військові отримають новітній дрон

21:46

Руйнівна сила: землетрус магнітудою 9.2 та його наслідки

21:37

Зустріч Зеленського і Путіна у Москві: МЗС різко відреагувало

Реклама
21:35

Дніпро: ріка, що зберігає тисячолітні секрети України

20:55

Двейн Джонсон шокував фанатів схудненням на 30 кг: який зараз вигляд має актор

20:54

Перелом чи розтягнення: чому загоєння зв’язок довше за кістки

20:45

Що роблять із полоненими українцями: колишній в'язень Путіна розкрив усю правду

20:22

Домінування руки: чому одна рука сильніша

20:09

Смачна закуска, яка розлетиться зі столу: неймовірно простий рецепт сирних паличокВідео

20:03

Переосмислення української історії: чому українська історія це шлях героїв, а не жертв

19:38

У Букінгемському палаці траур: померла герцогиня Кентська

19:35

Дощі, грози та туман повертаються: синоптики попереджають про негоду

19:10

Чому Путін погодився на зустріч з Зеленським у Москві?Погляд

19:10

8 тисяч за комуналку вже за пару років: як можуть змінитися тарифи ЖКГПогляд

Реклама
18:58

"Безпідставно блокують": українці втратили все в Приватбанку

18:38

Україна-Франція: де і коли дивитися перший матч України у відборі на ЧС-2026

18:17

Українці можуть отримувати більші виплати: кому нарахують підвищені пенсії

18:09

"З підтримкою на адресу України": розсекречено позицію Крістіни Орбакайте

17:45

Ховалися в окупації три роки: розвідники евакуювали чотирьох бійців ЗСУ

17:43

Їжа з черв’яками, холод та роздягання: чутлива розповідь журналіста про полон

17:39

Колгоспники: у РФ висміяли путіністку Корольову з Тарзаном

16:53

Росіяни в перші дні окупації просили у нас шкарпетки, а потім крали їжу - Хилюк

16:51

Зеленський і Фіцо зустрілися в Ужгороді: перші подробиціВідео

16:49

Кривава Повня у вересні: тільки 2 знаки зодіаку отримають фінансовий успіх

16:49

Зустріч Зеленського з Путіним: у МЗС назвали, де може відбутися саміт

16:18

СБУ ударами по Росії дає Україні необхідні карти для перемовин, - військовий експерт

16:14

Крутять людьми, як хочуть: хто є найкращими маніпуляторами за датою народження

16:13

"Медовий місяць" — український романтичний трилер про перші дні повномасштабного вторгнення

15:56

Потужні удари ЗСУ: підірвано Рязанський НПЗ, ЗРК С-400 і склади БпЛА росіян

15:55

Від нових не відрізнити: як повністю прибрати жовті плями на кросівках

15:49

Одна звичка збільшує розхід палива: від чого потрібно відмовитись водіямВідео

15:43

Час перероджуватись: ТОП-3 знаки зодіаку, на яких чекають доленосні зміни

15:24

Неофіційна дружина Путіна Кабаєва поїхала до Китаю, щоб узяти своє

15:23

Чому 6 вересня не можна залишати дім неприбраним: яке церковне свято

Реклама
15:06

Новий сезон "Венсдей": про що буде 3 частина популярного серіалу

14:51

Тисячі солдатів іноземного контингенту в Україні: важлива заява Зеленського

14:49

Чому кіт не йде, коли ви його кличете: неочікувана відповідь " вусатого ігнору"

14:35

Куди поставити орхідею в квартирі: флорист назвала популярну помилку

14:30

Затримка реальності: Зеленський відповів на слова Путіна про вступ України до ЄС

14:16

Загрожує в'язниця: зірку "Інтернів" підловили з наркотиками

14:11

Як стати щасливим: психологи назвали ТОП-7 дій, щоб підняти рівень життя

13:57

Оренда підскочила більш ніж на 50%: де в Україні здають найдорожчі квартири

13:51

Вапняний наліт у ванні випарується за секунди за допомогою несподіваного засобуВідео

13:49

Була операція: СолоХа показала обличчя сина та розповіла про складні пологи

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти