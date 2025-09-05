США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

Перша партія з 840 модулів ERAM прибуде в Україну до кінця жовтня 2026 року.

https://glavred.net/world/ssha-odobrili-prodazhu-ukraine-raket-eram-pervaya-krupnaya-partiya-pribudet-ne-skoro-10695707.html Посилання скопійоване

Україні дозволено купити до 3350 ракет ERAM / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

Україні дозволено купити до 3350 ракет ERAM

Перші 10 ракет буде поставлено в жовтні 2025 року

У серпні США схвалили продаж Україні 3350 крилатих ракет ERAM. Але в значних кількостях вони почнуть надходити тільки наступного року. Про це пише Aviationweek.

Йдеться про Extended-Range Attack Munition (ERAM) - ракети, які можна використовувати з винищувачів F-16 та українських МіГ-29.

відео дня

Видання зазначає, що для американського ВПК, який звик до тривалих циклів розроблення і виробництва зброї, ракети ERAM стали одним із перших продуктів нової парадигми "швидких закупівель". Пентагон опублікував тендер на розробку і виробництво цих ракет тільки в серпні минулого року, а перші поставки мають відбутися вже в жовтні цього року.

Хоча Україні дозволено купити до 3350 ракет, перша вироблена партія буде мізерною: перші 10 ракет буде поставлено в жовтні.

Ситуація має покращитися наступного року. Згідно з документами, які отримало видання, партія з 840 модулів ERAM, розділених на дві конструкції, окремо виготовлені компаніями CoAspire і Zone 5 Technologies, буде поставлена до кінця жовтня 2026 року.

Військова допомога - новини за темою

Як повідомляв Главред, Державний департамент США схвалив контрактна постачання Україні авіаційних керованих боєприпасів ERAM і супутнього обладнання на загальну суму 825 мільйонів доларів.

Президент США Дональд Трамп має намір в односторонньому порядку переглянути 38-річний договір про контроль над озброєннями. Зокрема, це дасть змогу продавати іншим країнам сучасні дрони типу MQ-9 Reaper та інші передові моделі.

Бельгія може передати Україні винищувачі F-16 уже в найближчий місяць. Про це в Одесі під час брифінгу заявив міністр закордонних справ країни Максим Прево.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред