'Вже на підході': Сирський оголосив про потужне посилення української ППО

Головком ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО.

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Нові системи ППО для України вже на підході / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, t.me/GeneralStaffZSU

Що сказав Сирський:

Системи ППО вже на підході

Їх закупили за кошти європейських партнерів у рамках спільного плану з США

Україна незабаром отримає нові системи протиповітряної оборони, закуплені за кошти європейських партнерів у межах спільного плану США та НАТО. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після розмови з верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, генералом ВПС США Алексусом Гринкевичем.

"Ми також обговорили план США та НАТО щодо отримання нами систем ППО, оплачених Європою, для захисту нашої землі та порятунку життів цивільного населення", - зазначив Сирський.

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За його словами, передача систем уже близька до реалізації.

"Вони вже на підході!" - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський також висловив вдячність президенту США Дональду Трампу та генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за оперативну роботу над постачанням ППО для України.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Системи ППО для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, сім країн Європи та Канада погодились фінансувати закупівлю американської зброї для України. За повідомленням НАТО, йдеться про постачання систем ППО, боєприпасів та іншого обладнання. Ініціативу підтримали Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Фінляндія та Канада.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін надасть Україні п’ять додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot разом із необхідними боєприпасами.

Крім цього, за даним The Telegraph, Україна отримала першу батарею ЗРК Patriot у межах нового пакета допомоги США, оголошеного Дональдом Трампом. Поставка, що включає саму систему та додаткові ракети, вже прибула завдяки угоді з Німеччиною.

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Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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