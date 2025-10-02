Рус
"Українці люблять сюрпризи": коли Київ може завдати несподіваного удару по Криму - Sky News

Анна Ярославська
2 жовтня 2025, 08:07
Атака на Керченський міст залишається реальною загрозою, вважає Майкл Кларк.
ЗСУ, Крим
У Sky News оцінили можливі атаки Києва на Крим

Коротко:

  • Україна може провести несподівану атаку на Керченський міст
  • Зима буде важкою, але Київ зможе протриматися
  • У Росії немає перспектив стратегічних змін на фронті

До настання зими Україна може здійснити несподівану атаку на Крим. Це може бути, наприклад, повітряна атака або морське десантування, щоб збити росіян з пантелику. Таку думку озвучив військовий аналітик Sky News Майкл Кларк.

З огляду на те, які можливості українці зараз мають для завдання далекобійних ударів, не можна виключати й атаку по Керченському мосту, що з'єднує Крим із Росією.

"Українці люблять робити сюрпризи. Вони знають, що це впливає не тільки на росіян на передовій, а й на сприйняття Заходом того, як йдуть справи в Україні", - сказав він.

Кларк додав, що Україна нещодавно атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів протиповітряної оборони РФ, зокрема в Криму.

"Можна створити прогалину в завісі протиповітряної оборони, а потім заповнити цю прогалину чимось, щоб отримати ще цінніше", - вважає аналітик.

На думку Кларка, на Україну чекає ще одна складна зима, сповнена повітряних атак російських загарбників. Попри це, Київ, можливо, зможе "протриматися ще одну зиму, перш ніж справи налагодяться".

Що ж стосується Росії, за словами експерта, наразі у неї "немає жодної перспективи реальних стратегічних змін на полі бою".

"Баланс не змістився в інший бік, маятник не хитається в бік повернення Україною своїх територій. Але, безсумнівно, російська наступальна операція, яка тривала все літо, зараз більш-менш вичерпала себе. Вони досягають певного прогресу, але нічого стратегічно значущого", - сказав Кларк.

Успішні операції в окупованому Криму

Як писав Главред, у ніч на 30 вересня українські бійці в тимчасово окупованому Криму вразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Удень 29 вересня в тимчасово окупованому Криму несподівано спалахнула пожежа. Попередньо зафіксовано влучання по нафтобазі у Феодосії.

21 вересня вперше в історії українські спецпризначенці з підрозділу ГУР МО України "Примари" знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Одночасно був уражений та багатоцільовий вертоліт Мі-8 на території тимчасово окупованого Криму.

21 вересня в Криму прогриміли потужні вибухи. Повідомлялося про "приліт" по пансіонату Терлецького у Форосі та ще по кількох об'єктах. Так званий "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив втрати серед людей.

Про персону: Майкл Кларк

Майкл Кларк (Michael Clarke) - британський учений і експерт з оборонної та стратегічної політики, пише Вікіпедія.

Є Visiting Professor (професором-гостем) у коледжі King's College London та в Університеті Ексетера.

Обіймав посаду директора Генерального управління Королівського інституту оборонних служб із 2007 до 2015 року.

З 1997 по 2024 рік був спеціалізованим радником кількох парламентських комітетів, зокрема Об'єднаного комітету зі стратегії національної безпеки.

Наразі працює аналітиком із питань оборони та безпеки в Sky News. Часто відповідає на запитання читачів і глядачів у форматі "запитання-відповідь" на тему війни в Україні, геополітики та безпеки.

Кларк також є автором книг з міжнародної безпеки та стратегічного мислення.

Його остання книга "Великі британські полководці: лідерство, стратегія і удача" була опублікована видавництвом Pen and Sword у жовтні 2024 року.

війна в Україні новини України новини Криму війна Росії та України
