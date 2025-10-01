Чи реально зробити блекаут у Москві - в Генштабі оцінили заяву Зеленського

Начальник Генштабу ЗСУ Гнатов підтвердив готовність ЗСУ давати симетричну відповідь на спроби Москви влаштувати блекаут на території України.

https://glavred.net/war/realno-li-sdelat-blekaut-v-moskve-v-genshtabe-ocenili-zayavlenie-zelenskogo-10702961.html Посилання скопійоване

Чи реально зробити блекаут у Москві - в Генштабі зробили заяву/ Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Гнатов:

Україна має завдавати симетричних ударів по Росії

Росіяни мають перевагу в кількості ракет

Сили оборони застосовують ракетне озброєння не так, як росіяни

Президент Володимир Зеленський наголосив, що реакція цивілізованих країн на погрози з боку Росії має відповідати їхньому характеру та зазначив, що якщо РФ загрожує влаштувати блекаут у Києві, то вона повинна усвідомлювати, що аналогічні наслідки можуть зачепити й Москву. Про те, наслідки реальний блекаут у Москві розповів в інтерв'ю Укрінформу начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Коментуючи слова Зеленського, Гнатов підкреслив, що будь-які дії ворога, спрямовані на шкоду Україні, отримуватимуть симетричну відповідь.

відео дня

"Абсолютно правильно все сказав президент, і ми знайдемо і можливості, знайдемо і зброю, і проведемо ці операції, вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги. Будь-яка дія буде точно мати протидію", - наголосив він.

Відповідаючи на питання про далекобійну зброю, він зауважив, що в України з усіма видами озброєння "все добре".

Гнатов наголосив, що залишаються проблемні питання щодо необхідної кількості літаків для досягнення переваги. Хоча на даний момент у противника їх більше, це зовсім не гарантує йому переваги, яка могла б забезпечити шанси на перемогу у війні.

"Точно така ж історія щодо решти зразків. У них більше ракет, наприклад, але ми по-іншому їх застосовуємо", - резюмував він.

Чи реально зробити блекаут у Москві - думка експета

Як писав Главред, безпілотники самі по собі не дозволять Україні робити масштабні блекаути в російських містах. Таку думку висловив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

Він пояснив, що хоча дальність дій БПЛА збільшується, це все ж лише безпілотники — вони не еквівалентні крилатим чи балістичним ракетам і несуть близько півсотні кілограмів корисного навантаження, чого вистачає, наприклад, щоб вивести з ладу трансформатор або пошкодити ректифікаційну колонку НПЗ.

"Але цього недостатньо, щоб знищити, бо це не балістична і не крилата ракета з бойовою частиною близько півтони вагою, відповідно, з більшою дальністю і потужністю", - вказує він.

Водночас Гончар підкреслив, що нові далекобійні українські ракети здатні завдати серйозної шкоди енергетичним об’єктам у РФ, що підвищує ймовірність виникнення блекаутів у Москві та інших російських містах.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 30 вересня в Росії було чути вибухи щонайменше в п’яти регіонах. Міноборони РФ повідомило про наліт близько 81 безпілотника. Мешканці Волгоградської області РФ повідомляли про вибухи поблизу нафтопереробного заводу.

Сполучені Штати дозволили Україні використовувати американські озброєння для ударів по території Росії, але поки не уточнено, які саме засоби ураження будуть застосовані. Військовий експерт Павло Нарожний зауважив, що важко підтвердити наявність в України ракет ATACMS — їх останнє використання було ще досить давно.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на Варшавському безпековому форумі заявив, що на території Росії більше немає безпечних місць і українська зброя може досягати будь-яких російських військових об’єктів.

Інші новини:

Про персону: Андрій Гнатов Андрій Вікторович Гнатов — український офіцер, бригадний генерал, Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України. 27 липня 2022 року був нагороджений Хрестом бойових заслуг — за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред