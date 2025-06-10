'Громадяни вимагають': у Путіна видали нові страшилки про удари 'Орєшніком'

Мединський натякає на те, що під ударом можуть опинитися Київ або Львів.

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РФ погрожує Україні "Орєшніком" / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Про що говорить Мединський:

РФ погрожує Україні "Орєшніком"

Під ударом можуть опинитися Київ, Львів

Помічник російського диктатора Володимир Мединський почав погрожувати Україні "Орєшніком". Він натякнув на те, що під ударом може опинитися Київ або Львів, пишуть росЗМІ.

"Після цього громадяни вимагають: "Потрібно "Орєшніком" по Києву, по Львову, вистачить переговорів". І нам дуже важко в цьому відношенні", - сказав Мединський. відео дня

При цьому він намагається знайти виправдання, говорячи про те, що такі удари можуть стати помстою нібито за підрив "пасажирського" поїзда.

"Дійсно наше населення, наші громадяни вимагають набагато жорсткіших дій від нас. Нам було дуже важко їхати на другий раунд переговорів, коли Україна спеціально в день нашого від'їзду підірвала пасажирський потяг, загинули мирні жителі та діти... Це не поїзд із танками. Це навіть не поїзд із паливом. Це видно, що це пасажирський поїзд. І він вбиває цивільних спеціально на мирній території", - видав помічник Путіна.

Він також виправдовує удари по житлових будинках в Україні, звинувачуючи у всьому ППО і радіоелектронну боротьбу.

"Розумієте, буває, коли летить ракета по військовому об'єкту, включається радіоелектронна боротьба, її відключають спеціально, цю ракету, вона вибухає, потрапляє в сусідній будинок. Це частина війни, це трагедія. Буває, коли ракету збивають, падають уламки на житлові будинки, гинуть люди. Але ... це жахливо. Але це частина війни", - додав він.

Загроза ударів міжконтинентальних балістичних ракет - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Головне управління розвідки заздалегідь попереджало, що в ніч на 19 травня Росія планує провести "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс".

Комплекс Ярс / Інфографіка: Главред

Видання Defense Express звертає увагу на незвичне місце проведення цього запуску - замість традиційного полігону "Плесецьк", де зазвичай здійснюють такі пуски, цього разу йдеться про район поблизу населеного пункту Вільний у Свердловській області, як зазначалося в повідомленні ГУР.

Пізніше з'ясувалося, що пуск так і не відбувся. Аналітики не відкидали позаштатної ситуації.

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Хто такий Володимир Мединський? Володимир Мединський - російський політик українського походження, державний діяч, письменник. Помічник Президента РФ з 24 січня 2020 року, пише Вікіпедія.

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