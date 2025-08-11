Атака дронів і пожежа в РФ: дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод

Завод у Нижегородській області випускає прилади для авіаційної та космічної галузей.

https://glavred.net/war/ataka-dronov-i-pozhar-v-rf-drony-atakovali-arzamasskiy-priborostroitelnyy-zavod-10688711.html Посилання скопійоване

Дрони атакували важливий завод в РФ / Колаж: Главред, фото: Telegram

Коротко:

Дрони атакували місто Арзамас Нижегородської області РФ

За різними даними, пролунало від 4 до 7 вибухів.

Губернатор підтвердив, що удари припали на промислові зони міста

Вранці 11 серпня невідомі дрони атакували місто Арзамас Нижегородської області РФ. Один із "прильотів", імовірно, був по Арзамаському приладобудівному заводу (АПЗ).

Як пише Telegram-канал Mash, атака почалася близько 3:55. У той момент у небі прогриміли три хлопки й один потужний вибух. За словами очевидців, вони нарахували щонайменше п'ять дронів. БПЛА летіли дуже низько.

відео дня

Telegram-канал Shot повідомив, що в місті пролунало від чотирьох до семи вибухів.

Вибухи в РФ / Telegram

За даними ЗМІ та місцевих жителів, дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод у Нижегородській області РФ. Це підприємство випускає прилади для авіаційної та космічної галузей.

Губернатор області вже прокоментував атаку, підтвердивши, що метою були "промислові зони міста".

Крім того, повідомляють і про вибухи в Дзержинську, який також є важливим центром військової промисловості.

Атака дронів у РФ / Telegram

Наслідки атаки дронів у РФ / Telegram

Тим часом Міноборони РФ стверджує, що за ніч сили ППО збили 32 українські безпілотники літакового типу в Бєлгородській, Брянській, Калузькій, Орловській, Курській, Воронезькій, Рязанській, Тульській областях, а також у Московському регіоні в анексованому Криму.

Дивіться відео - У Росії прогриміли вибухи після атаки дронів:

Атаки дронів по Росії

Як писав Главред, у ніч на 2 серпня Служба безпеки України здійснила атаку безпілотниками по військовому аеродрому "Приморсько-Ахтарськ", який розташований у Краснодарському краї РФ. Першою мішенню стали об'єкти на території цього аеродрому, звідки ворог запускає ударні безпілотники "Шахед" по Україні. Пошкоджено місця зберігання і стартові майданчики дронів.

У ніч на 4 серпня у Волгоградській області Росії прогриміли вибухи. Під удар дронів потрапили об'єкти транспортно-енергетичної сфери. Як пишуть OSINT-аналітики, це вже 11 або 12 удар по залізничних розв'язках росіян.

10 серпня Сили безпілотних систем Збройних Сил України завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Унаслідок влучання БпЛА на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Українські безпілотники вперше атакували Республіку Комі. Унаслідок атаки було уражено Ухтинський нафтопереробний завод, який розташований приблизно за 2000 км від кордону РФ з Україною.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред