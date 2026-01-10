Світлана Білоножко з'явилася на могилі чоловіка: 'Два роки минуло'

Ви дізнаєтеся:
- Світлана і Марина Білоножко прийшли на могилу співака Віталія Білоножка
- Як вони вшанували його пам'ять
Родина народного артиста України Віталія Білоножка вшанувала пам'ять артиста, відвідавши його могилу. Про це повідомила дочка знаменитості Марина в Instagram.
З дня смерті Віталія Білоножка минуло вже два роки. Дочка співака показала засніжене Байкове кладовище в Києві, де спочиває артист. Вона поділилася спогадами про те, що погода нагадала їй день похорону батька.
"Два роки минуло і така ж погода", — написала дочка народного артиста.
Марина також заявила, що сім'я все ще сумує за втратою чоловіка і батька. Світлана Білоножко підтримала слова дочки, репостнувши її сторіз. Родина принесла на могилу Білоножка кілька букетів квітів — різнокольорові та червоні гвоздики, а також рожево-жовті троянди. Також рідні поділилися улюбленими піснями Віталія.
"Скорбимо, пам'ятаємо. Назавжди в наших серцях", — написала Марина Білоножко.
Причина смерті Віталія Білоножка
Народний артист України Віталій Білоножко помер 9 січня 2024 року у віці 70 років. За словами його вдови Світлани, причиною трагедії стала раптова зупинка серця в лікарні. Стан співака ускладнювався багаторічною боротьбою з цукровим діабетом, а переживання через війну тільки посилили проблеми зі здоров'ям.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Катерина Бужинська, яка вже тривалий час проходить лікування ока після травми, звернулася до фанатів з терміновим повідомленням. Артистка заявила, що розриває співпрацю з Михайлом Грицканом.
Також російська балерина Світлана Захарова, родом з Луцька, зіткнулася з серйозними проблемами в Італії. Представники Посольства України в Італії раніше закликали мера Флоренції посприяти скасуванню перформансів балерини.
Вас може зацікавити:
- Кіркоров розповів про самогубство: чому він вирішив піти
- Син Бекхемів поставив дику умову своїм батькам: що відбувається
- Аліна Гросу вагітна первістком: фото і відео
Про особу: Світлана Білоножко
Світлана Білоножко - українська співачка, диктор-ведуча програм УТ-1, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (1995 рік), народна артистка України (1999 рік). Світлана Білоножко учасниця і лауреат багатьох всеукраїнських фестивалів: "Пісенний вернісаж", "Пісня року", "Шлягер року" тощо.
Брала участь у великій кількості благодійних акцій, концертах для дітей-сиріт, воїнів-афганців, учасників ВВВ, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, телемарафонах "Пам'ять".
У 1999 році разом з чоловіком Віталієм Білоножко запатентували власний проект-фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред