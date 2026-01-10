Рус
Світлана Білоножко з'явилася на могилі чоловіка: "Два роки минуло"

Христина Трохимчук
10 січня 2026, 11:17оновлено 10 січня, 11:56
28
Вдова Віталія Білоножко разом з дочкою зробили заяву на місці його упокоєння.
Світлана Білоножко з'явилася на могилі чоловіка: 'Два роки минуло'
Світлана Білоножко - річниця смерті Віталія Білоножка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Світлана Білоножко

Ви дізнаєтеся:

  • Світлана і Марина Білоножко прийшли на могилу співака Віталія Білоножка
  • Як вони вшанували його пам'ять

Родина народного артиста України Віталія Білоножка вшанувала пам'ять артиста, відвідавши його могилу. Про це повідомила дочка знаменитості Марина в Instagram.

З дня смерті Віталія Білоножка минуло вже два роки. Дочка співака показала засніжене Байкове кладовище в Києві, де спочиває артист. Вона поділилася спогадами про те, що погода нагадала їй день похорону батька.

відео дня

"Два роки минуло і така ж погода", — написала дочка народного артиста.

Віталій Білоножко дата смерті
Віталій Білоножко - дата смерті / фото: instagram.com, Марина Білоножко

Марина також заявила, що сім'я все ще сумує за втратою чоловіка і батька. Світлана Білоножко підтримала слова дочки, репостнувши її сторіз. Родина принесла на могилу Білоножка кілька букетів квітів — різнокольорові та червоні гвоздики, а також рожево-жовті троянди. Також рідні поділилися улюбленими піснями Віталія.

"Скорбимо, пам'ятаємо. Назавжди в наших серцях", — написала Марина Білоножко.

Могила Віталія Білоножка
Могила Віталія Білоножка / фото: instagram.com, Віталій Білоножко

Причина смерті Віталія Білоножка

Народний артист України Віталій Білоножко помер 9 січня 2024 року у віці 70 років. За словами його вдови Світлани, причиною трагедії стала раптова зупинка серця в лікарні. Стан співака ускладнювався багаторічною боротьбою з цукровим діабетом, а переживання через війну тільки посилили проблеми зі здоров'ям.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Катерина Бужинська, яка вже тривалий час проходить лікування ока після травми, звернулася до фанатів з терміновим повідомленням. Артистка заявила, що розриває співпрацю з Михайлом Грицканом.

Також російська балерина Світлана Захарова, родом з Луцька, зіткнулася з серйозними проблемами в Італії. Представники Посольства України в Італії раніше закликали мера Флоренції посприяти скасуванню перформансів балерини.

Вас може зацікавити:

Про особу: Світлана Білоножко

Світлана Білоножко - українська співачка, диктор-ведуча програм УТ-1, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (1995 рік), народна артистка України (1999 рік). Світлана Білоножко учасниця і лауреат багатьох всеукраїнських фестивалів: "Пісенний вернісаж", "Пісня року", "Шлягер року" тощо.
Брала участь у великій кількості благодійних акцій, концертах для дітей-сиріт, воїнів-афганців, учасників ВВВ, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, телемарафонах "Пам'ять".
У 1999 році разом з чоловіком Віталієм Білоножко запатентували власний проект-фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець".

