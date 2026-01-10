Світлана Білоножко з'явилася на могилі чоловіка: 'Два роки минуло'

Вдова Віталія Білоножко разом з дочкою зробили заяву на місці його упокоєння.

Світлана Білоножко - річниця смерті Віталія Білоножка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Світлана Білоножко

Світлана і Марина Білоножко прийшли на могилу співака Віталія Білоножка

Як вони вшанували його пам'ять

Родина народного артиста України Віталія Білоножка вшанувала пам'ять артиста, відвідавши його могилу. Про це повідомила дочка знаменитості Марина в Instagram.

З дня смерті Віталія Білоножка минуло вже два роки. Дочка співака показала засніжене Байкове кладовище в Києві, де спочиває артист. Вона поділилася спогадами про те, що погода нагадала їй день похорону батька.

"Два роки минуло і така ж погода", — написала дочка народного артиста.

Віталій Білоножко - дата смерті / фото: instagram.com, Марина Білоножко

Марина також заявила, що сім'я все ще сумує за втратою чоловіка і батька. Світлана Білоножко підтримала слова дочки, репостнувши її сторіз. Родина принесла на могилу Білоножка кілька букетів квітів — різнокольорові та червоні гвоздики, а також рожево-жовті троянди. Також рідні поділилися улюбленими піснями Віталія.

"Скорбимо, пам'ятаємо. Назавжди в наших серцях", — написала Марина Білоножко.

Могила Віталія Білоножка / фото: instagram.com, Віталій Білоножко

Причина смерті Віталія Білоножка

Народний артист України Віталій Білоножко помер 9 січня 2024 року у віці 70 років. За словами його вдови Світлани, причиною трагедії стала раптова зупинка серця в лікарні. Стан співака ускладнювався багаторічною боротьбою з цукровим діабетом, а переживання через війну тільки посилили проблеми зі здоров'ям.

Про особу: Світлана Білоножко Світлана Білоножко - українська співачка, диктор-ведуча програм УТ-1, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (1995 рік), народна артистка України (1999 рік). Світлана Білоножко учасниця і лауреат багатьох всеукраїнських фестивалів: "Пісенний вернісаж", "Пісня року", "Шлягер року" тощо.

Брала участь у великій кількості благодійних акцій, концертах для дітей-сиріт, воїнів-афганців, учасників ВВВ, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, телемарафонах "Пам'ять".

У 1999 році разом з чоловіком Віталієм Білоножко запатентували власний проект-фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець".

