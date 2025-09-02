Рус
"Україна сама винна": Путін готує виправдання перед новим терором

Ангеліна Підвисоцька
2 вересня 2025, 18:18
Російський диктатор стверджує, що не Росія винна в ударах по енергооб'єктах України.
Путин, Шахед
Путін виправдовує удари по Україні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Що каже Коваленко:

  • Путін виправдовує удари по енергетиці України
  • Росіяни перекладають відповідальність за удари на Україну
  • Путін може готувати нові терористичні удари

Російський диктатор Володимир Путін планує завдати по українській енергетиці терористичні удари. При цьому він вже навіть готує виправдання. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко.

Путін навіть зараз намагається виправдати удари, які раніше були задані по українській енергетиці. Він стверджує, що окупанти били по українських енергооб'єктах "лише у відповідь на атаки України по нафтовій галузі РФ".

"З 2022 року Росія постійно атакує українську енергетику, робить це системно, воює таким чином проти цивільних. Росіяни атакують тоді, коли йде підготовка до зими, а також безпосередньо взимку. Також цього року росіяни не припиняли взагалі ударів по енергетиці в окремих регіонах, які межують з кордоном РФ", - зазначив Коваленко.

Нині Путін намагається перекласти на Україну відповідальність за подальший терор українців.

Масовані атаки Росії на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти у ніч на 30 серпня здійснили масовану атаку на Україну. Найбільший удар прийшовся на Запорізьку і Дніпропетровську області та обласні центри.

Раніше, у ніч на 28 серпня, російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Під ворожою атакою опинилися Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, окремі райони Вінницької, Київської, Чернігівської областей.

Під час цієї атаки Росія жорстоко вдарила ракетами та дронами по житлових будинках у столиці - місті Київ. Це була підла і одна з найбільших атак на столицю.

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

