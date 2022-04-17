Україна не відмовиться від сходу і битиметься за Донбас: Зеленський поставив різку умову Росії

Для України дуже важливо не дати Росії повністю захопити Донбас - Зеленський / Офіс президента

Україна не збирається відмовлятися від своїх територій на сході країни для того, щоб війну з Росією було завершено. Українські війська готові битися з російською армією на Донбасі у битві, яка може вплинути на хід всієї війни. Немає жодної довіри до політичного і військового керівництва Росії. Якщо вони захоплять Донецьку і Луганську області, то ймовірно знову підуть на Київ. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю CNN він сказав про те, що українська держава не готова відмовитися від своїх територій у східній частині країни з метою завершення війни з РФ. Сили оборони України битимуться з російськими військами в битві за Донбас, яка може вплинути на подальший хід бойових дій. Україні ніхто не гарантує, що Росія знову не піде на Київ у тому випадку, якщо вона захопить Донбас.

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"Тому для нас дуже важливо не допустити їх (військ РФ до підконтрольних Києву територій Донбасу, - ред.), стояти на своєму, тому що ця битва... (за Донбас, - ред.) вона може вплинути на хід всієї війни...тому що я не довіряю російським військовим і російському керівництву...тому ми розуміємо, що те, що ми відбили їх і вони пішли, а вони тікали з Києва – з півночі, з Чернігова і з того боку – це не означає, що вони зможуть захопити Донбас, а далі Києва вони нібито не підуть", - підкреслив Володимир зееленський.

Битва України та Росії за Донбас

У США зробили прогноз про наступ Росії на Донбас вже в найближчі дні. Американці вважають, що в регіоні очікуються запеклі наземні бої. Вашингтон у зв'язку з цим проводить роботи із Заходом щодо прискорення постачань зброї силам оборони України.

Координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець заявив, що армія України провела тактичну контратаку на ділянці між Святогірськом і Кремінною на Донбасі. Військам вдалося відкинути ворога в районі Кремінна-Рубіжне. Крім того, їм вдалося створити загрозу лівому флангу Ізюмського угруповання противника, просунувшись в бік річки Оскол.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти Росії продовжують стягувати війська і техніку на Донбасі. Але вони не можуть організувати наступ. Ворожі атаки блокують ЗСУ, які ведуть потужне стримування ворога.

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