Контрудар на Донбасі: ворога відкинули назад, ЗСУ вийшли на нові рубежі

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Збройні Сили України провели активні контратакуючі дії дії тактичного масштабу на ділянці між Святогірськом і Кремінною в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Як розповів координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець, українські захисники зуміли відкинути передові підрозділи противника в районі Кремінна - Рубіжне на кілька кілометрів на північний схід.

За його даними, також була створена досить виразна загроза лівому флангу Ізюмського угруповання противника в результаті просування ЗСУ в північно-східному напрямку, в бік річки Оскол.

"Судячи з усього, для командування військ противника, що оперують в цьому районі, все це стало досить несподіваною подією", - пише військовий експерт.

Ситуація в районі Харкова

Він також уточнив, що в районі Харкова Сили оборони України продовжують "відтісняти" передові підрозділам противника від околиць міста, поступово звільняючи приміські селища в напрямку на Печеніги і Старий Салтів. Крім того, передові підрозділи ЗСУ в цьому районі вийшли до селищ Байрак, Кутузівка, а також просунулися в районі Малої Рогані в східному напрямку.

"Слід зауважити, що ЗСУ в районі Харкова безсумнівно намагаються активно діяти в південно-східному напрямку від Індустріального району міста з метою "ускладнення життя" Ізюмсько-Куп'янському угрупованню військ противника... За нашими крайніми відомостями, ЗСУ вдалося успішно просунутися в цьому напрямку аж до селища Малинівка в районі Чугуєва", - додав Машовець.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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