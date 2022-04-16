Війська РФ готуються до прориву на Донбасі: атака очікується після припинення дощів - Гайдай

Армія окупантів постійно намагається продавити оборону України на Донбасі - чиновник / Reuters

Окупаційні війська Росії можуть почати наступ на Донбас після того, як припиняться дощі. Вони вже стягнули десятки тисяч військових і сотні одиниць техніки для наступу в регіоні. Загарбники вже здійснюють постійні спроби проривів. Військові підрозділи агресора без припинення обстрілюють область з усіх видів зброї, вбиваючи людей і знищуючи інфраструктуру. Про це заявив керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

Як повідомляє пресслужба Луганської ОВА, керівництво області бачить завершення підготовки окупантів до атаки на Донбас. Наступ може розпочатися після того, як пройдуть дощі. Десятки тисяч живої сили і сотні одиниць техніки, які вони звезли, вказують на їх підготовку до прориву.

читайте такожПринцип велоцираптора: нова тактика ЗСУ може призвести до розгрому армії РФ на Донбасі - Bild"Ми бачимо, що окупанти закінчують ескалацію свого угруповання, їх тут десятки тисяч, сотні одиниць техніки, все звозять і звозять, підвозять резерви. Думаю так, дощі закінчаться і почнеться наступ. Пауза в наступі була через дощі... за кількістю особового складу і техніки у них вже все готово для прориву. Вони, в принципі, не зупиняються в спробах продавити десь нашу оборону", - сказав Гайдай.

Як вважає чиновник, війська окупантів можуть одночасно піти на прорив і у Донецькій і у Луганській областях. Вони прагнутимуть зайти і з боку Харківської області.

"Дуже їм хочеться прорватися з боку Ізюма, щоб відрізати Луганську область", - каже він.

Також керівник військової адміністрації регіону додав, що російські війська наразі не припиняють обстрілів області з усіх видів зброї. Гинуть люди. Знищується інфраструктури.читайте такожУкраїна отримає шанс викинути Росію з Криму з Донбасом, але за однієї умови - політолог

"Логіка окупанта зрозуміла - вони хочуть все стерти з лиця землі, щоб українським військовим нічого було захищати. Тобто наразі проводиться або поквартальний обстріл, або хаотичний обстріл міст, обстрілюється все. Знищуються повністю населені пункти з жителями, з усіма, хто там є", - підкреслив Сергій Гайдай.

Евакуація з Донбасу - де збираються люди

Лисичанськ - центр міста, вул.ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; кв. 40 Років Перемоги, біля будинку 15;

Привілля - Центральна площа;

Сєвєродонецьк-міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне - Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11;

Гірське - Будинок культури України, Гагаріна 13а;

Попасна - вул. Щербакова, 1а.

Наступ Росії на Донбас

Глава Міноборони України Олексій Резніков раніше нагадав, що Росія збирається оточити ЗСУ на Донбасі. Втім, міністр переконаний в успішному відбитті атаки ворога. Але для цього потрібно отримати ракетні системи залпового вогню з посиленим радіусом дальньої дії, а також іншу наступальну зброю.

Президент Володимир Зеленський вважає, що метою Росії у війні проти України є знищення української нації. Як сказав гарант, окупанти спробують оточити 44-тисячне угруповання ЗСУ на Донбасі. Росіяни в повномасштабній битві здійснять спробу захоплення всіх районів регіону.

Журналісти видання Wall Street Journal відзначають, що адміністрація американського президента Джо Байдена збирається значно розширити перелік розвідувальної інформації, яка передається Україні про військові плани Росії. Разом з більш важким озброєнням американці повинні надати відомості про військові об'єкти росіян в окупованих Криму та на Донбасі.

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